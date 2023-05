Minister Adema wil strengere regels voor slachthuizen: ‘De sector moet stappen zetten’

Slachthuizen mogen hun slachtsnelheid ook de komende tijd niet verhogen. Minister Piet Adema heeft op dit moment onvoldoende vertrouwen in de sector om de in 2021 aangescherpte regels weer te versoepelen.

Verplicht toezicht met slimme camera's. Een verbod op stroomstootwapens om dieren snel naar de slacht te drijven. En een strenger handhavingssysteem, waarbij een slachthuis na drie ernstige overtredingen definitief dicht moet. Met onder meer die maatregelen wil landbouwminister Piet Adema (CU) ervoor zorgen dat dierenwelzijnsregels in slachthuizen beter worden nageleefd.

Dat schrijft Adema in een brief aan de Tweede Kamer. De minister vindt dat er bij de slacht nu te veel misgaat, benadrukt hij. Verzoeken van slachthuizen om sneller te mogen slachten, wijst hij voorlopig van de hand. ‘Ik wil dat de sector eerst onder de huidige omstandigheden laat zien dat die het dierenwelzijn kan garanderen.’

Slachtsnelheid omlaag

De werksnelheid in slachthuizen is al jaren onderwerp van debat. In 2020 droeg de Tweede Kamer toenmalig minister Carola Schouten op de slachtsnelheid te verlagen. Die opdracht was toen vooral ingegeven door het grote aantal coronabesmettingen bij het personeel. Een jaar later verschenen er ingrijpende undercoverbeelden van misstanden bij slachterij Gosschalk in Epe. Dat bedrijf moest wekenlang zijn deuren sluiten. En mocht pas weer open onder de voorwaarde dat de snelheid werd teruggebracht.

Tot een algehele wettelijke verlaging kwam het echter niet. De situatie bleek daarvoor per slachthuis te zeer te verschillen, concludeerde Schouten. Wel kondigde ze aan nieuwe verzoeken van de hand te wijzen om de slachtsnelheid juist te verhogen. In elk geval tot er ‘gedegen wetenschappelijk onderzoek’ zou zijn over de gevolgen van sneller slachten voor het dierenwelzijn en de voedselveiligheid.

Dat onderzoek ligt er nu. Maar het rapport van onderzoekers van de universiteit in Wageningen bevat geen glashelder ja of nee. De risico's op misstanden kúnnen bij een hogere slachtsnelheid toenemen, stellen zij. Maar slachterijen kunnen die risico's ondervangen door een goede bedrijfsvoering. Als het slachtproces in orde is, het personeel goed opgeleid en het toezicht geregeld, hoeft verhoging van de snelheid niet tot problemen te leiden.

Geen vertrouwen bij minister

Adema heeft nu echter onvoldoende vertrouwen in de sector om het besluit van Schouten terug te draaien. Hij verwijst daarbij onder meer naar recente rapportages van toezichthouder NVWA. ‘Het gaat hierbij bijvoorbeeld om varkens die in het slachthuis levend in de broeibak terechtkomen en dieren die worden mishandeld bij het opdrijven’, schrijft de minister. ‘De recente beelden van misstanden sterken mijn overtuiging dat de sector eerst stappen zal moeten zetten op dit vlak.’

Sectororganisaties wijzen erop dat het juist beter gaat. Er wordt meer gecontroleerd en toch zijn er minder overtredingen, stellen zij. Overigens heeft de NVWA bij het toezicht wel te maken met onderbezetting. De organisatie krijgt van dierenwelzijnsorganisaties vaak het verwijt weg te kijken bij overtredingen. EenVandaag berichtte in april nog over inspecteurs die zich tegengewerkt en geïntimideerd voelen als ze overtredingen willen melden, ook binnen de NVWA zelf.

Het toezicht zal volgens de minister beter moeten. ‘Het bedrijfsleven neemt momenteel door de hele keten heen onvoldoende zijn verantwoordelijkheid', schrijft Adema. De controles op slachthuizen zijn sinds januari al verscherpt. Ook worden er sinds kort dertien NVWA-dierenartsen (die toezien op het slachtproces) uit andere EU-landen opgeleid om in Nederland aan de slag te gaan.

Slimme camera's

Verder vormen slimme camera's voor de minister een speerpunt. Hij bereidt een wetswijziging voor die cameratoezicht verplicht kan stellen. Dat maakt het voor de NVWA makkelijker om ook achteraf en op afstand in te grijpen. Ook wil Adema bij het cameratoezicht gebruik kunnen maken van kunstmatige intelligentie. Zo zou een nieuwe generatie camera's bijvoorbeeld alarm kunnen slaan als een dier tijdens het slachtproces nog bij bewustzijn is.

Een wetsvoorstel over cameratoezicht had het kabinet eigenlijk al dit jaar aan de Tweede Kamer beloofd. Maar dat wordt begin volgend jaar, schrijft Adema; vanwege onder meer de privacygevoeligheid en een Europese toets die tijd in beslag neemt.

De Tweede Kamer spreekt woensdag over de voorstellen van Adema en de situatie bij de NVWA.

