Minder alcohol drinken in coronatijd, hoe doe je dat?

Ieder jaar staat minder alcohol drinken bij veel Nederlanders op het lijstje van goede voornemens. Maar door de coronacrisis zijn sommigen juist meer gaan drinken. En dat kan deze dry january wel eens moeilijker maken dan voorheen.

Het verplichte thuisblijven kan daar een rol bij spelen, zegt onderzoeker Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. Structuur en regelmaat vallen dan weg, waardoor meer drinken op de loer ligt. “Hoewel de meesten zich goed redden, horen we dat sommige mensen het lastig vinden hun gebruik onder controle te houden als ze weinig om handen hebben”, zegt Van Hasselt. “Ook verveling speelt mee, en de relatie die iemand heeft met alcohol. Als je alcohol gebruikt om met angst en stress om te gaan, is dat gevaarlijk. Zeker als je juist nu extra angstig bent.”

Het RIVM houdt het middelengebruik tijdens de coronapandemie bij. Uit die gegevens blijkt dat twintig procent van ruim 64 duizend ondervraagden minder alcohol drinkt dan voor de pandemie. Maar een kleine groep van acht procent heeft het moeilijker met het ‘nieuwe normaal’, en geeft aan meer of zelfs veel meer alcohol te drinken dan voorheen. Het grootste deel van de mensen houdt zich dus staande of doet het zelfs beter dan voorheen, maar we moeten de kleine groep niet vergeten, waarschuwt Van Hasselt. “We vermoeden dat dit mensen zijn die al langer moeite hebben het alcoholgebruik te beperken, maar dat weten we niet zeker. Voor de lange termijn is het goed dit te onderzoeken.”

Beeld ANP

Spelenderwijs een oplossing

Toch een stoppoging wagen? Wees je er dan van bewust dat het makkelijker is gezegd dan gedaan, zegt Robert van de Graaf, verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland. “We leven in een drankcultuur. Als je niet drinkt, hoor je niet meer bij het Nederlands drankgenootschap.” Voor wat extra houvast kunnen stoppers meedoen met dry january, dat in Nederland IkPas heet. Deelnemers drinken in januari dertig dagen niet, om zich bewust te worden van wat alcohol met hen doet. Begin 2020 deden ruim 41 duizend mensen mee.

Het eigen drankgebruik onder de loep nemen helpt ook. “Waarom drink je? Is het eenzaamheid, gebruik je het om je hoofd leeg te maken?” Als dat het geval is, probeer dan eens iets anders, adviseert Van de Graaf. “Dat kan ook in deze tijd. Vindt iets dat bij je past, wees creatief. Ga wandelen, of een stukje rennen. Binnen kun je puzzelen of breien. Zelf heb ik een Rubikskubus gepakt om op te lossen, tegen het snacken. Erg handig, en ik kan het oplossen van die kubus nu ook aan anderen uitleggen.”

Spelenderwijs op zoek gaan naar een oplossing, wil Van de Graaf maar zeggen. En dat hoeft niet meteen perfect. “Als je iets wilt veranderen, moet je veel oefenen. Maar ook fouten maken. Dat hoort erbij. Alcohol drinken heb je ooit geleerd, geen alcohol drinken kun je ook leren.”

Lees ook:

Dankzij het virus verkoopt Alex duurdere wijn: ‘Een drankje is een van de weinige pleziertjes in deze tijd’

Het land is gesloten. Hoe brengen Nederlanders de lockdown door? Drinkend kennelijk, want slijter Alex Kasius doet goede zaken.