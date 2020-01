Minder agressie in de gevangenis? Laat een gedetineerde zelf koken

Zelf boodschappen bestellen, zelf eten koken, een eigen telefoon, en zelf je cel van buiten open en dicht kunnen doen tijdens recreatie op de afdeling. Gedetineerden in een gevangenis in Nieuwegein konden gedurende een periode van twee jaar experimenteren met dit soepele regime. Uitkomst: 60 procent minder agressief gedrag, blijkt uit een evaluatie van Tilburg University en Universiteit Leiden.

Agressie binnen de gevangenismuren is voor veel instellingen een groeiende zorg. “Bijna al het personeel heeft er weleens mee te maken, in de helft van de gevallen gaat het om fysiek geweld", zegt onderzoeker Ben Vollaard van Tilburg University. Uit eerder onderzoek was al bekend dat slechte detentie-omstandigheden agressief gedrag in de hand werken, maar nog nooit werd het detentieregime experimenteel geëvalueerd.

In de penitentiaire instelling in Nieuwegein werden duizend gedetineerden verdeeld over twee vleugels. Op de ene afdeling gold het standaardregime. Gevangenen kregen daar kant-en-klaarmaaltijden, ze vroegen het personeel hun cel open of dicht te doen en ze gingen onder begeleiding naar werk of sportactiviteiten. Bij het alternatieve regime kregen de gedetineerden meer autonomie: ze mochten zelf koken, konden zonder begeleiding naar het werk, ze kregen een eigen telefoon in de cel waarmee ze overdag konden bellen met het thuisfront. Ook was de bezoekerszaal gezellig ingericht met zitjes. Bewakers liepen tussen de gevangenen door, terwijl ze in de reguliere bezoekerszaal op verhoogde stoelen de gedetineerden in de gaten hielden.

Gedetineerden zitten langer in hun cel dan vroeger

Twee factoren zorgden voor een afname van agressief gedrag: contact met het thuisfront en de grotere mate van autonomie. “In het reguliere systeem wordt de gevangenen alles uit handen genomen, ze hoeven nergens over na te denken. Ze worden niet uitgedaagd. Als je alle autonomie wegneemt, en mensen sterk isoleert, gaat het niet goed", zegt onderzoeker Vollaard. “Een gevangenisstraf is zwaar, je zit veel uren in de cel. Het kan mensen fysiek en mentaal breken. Daarom is ook het contact met thuis belangrijk. Het is fijn om je hart te kunnen luchten.” Vollaard noemt het alternatieve detentieregime in Nieuwegein het Noorwegen-light-model. In dat land krijgen gevangen sowieso veel meer autonomie. Ook na vrijlating blijkt dat te werken, omdat de kans op recidive afneemt.

Het regime in Nederlandse gevangenissen is de afgelopen jaren juist flink versoberd. Gedetineerden zitten langer in hun cel dan vroeger. In de instelling in Nieuwegein bijvoorbeeld konden alle gevangenen in het verleden vijf avonden per week recreëren, inmiddels is dat teruggebracht naar twee avonden. “Het is een politieke keuze", zegt Vollaard. “Je kan zeggen: ‘je moet ze kort houden’, maar dat zorgt wel voor een onveilige omgeving.”

Overigens geeft de Tilburgse onderzoeker geen politieke adviezen. “Wij laten in onze evaluatie de consequenties zien. Het is aan de politiek om een afweging te maken.” Het rapport wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd, later volgt een reactie van het ministerie van justitie.

