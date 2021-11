Miljoenenstrop voor overheid: Ministerie vernietigt 4,1 miljoen dure coronatests

Het ministerie van volksgezondheid vernietigt 4,1 miljoen sneltests omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden. De tests hebben samen tientallen miljoenen euro’s gekost. In het pakhuis van VWS liggen nog veel meer ongebruikte tests.

Het ministerie van volksgezondheid vernietigt voor tientallen miljoenen euro’s aan sneltests. Dat moet. De houdbaarheidsdatum van 4,1 miljoen sneltests is verstreken en de kwaliteit ervan kan niet meer worden gegarandeerd. De tests werden vorig najaar ingekocht maar bleken achteraf niet nodig.

De aankoop van de sneltests is zo ontaard in een financieel fiasco. Hoeveel deze 4,1 miljoen tests precies hebben gekost is onbekend, maar eerder bleek uit onderzoek van Trouw dat het ministerie vorig najaar erg veel geld betaalde voor de tests. De overheid kocht in het najaar 38 miljoen tests van drie fabrikanten voor 354 miljoen euro; gemiddeld 9,31 euro per stuk. Indertijd lag de prijs voor goedgekeurde sneltests al rond de 5 à 7 euro.

De kostprijs van de vernietigde tests ligt dus vermoedelijk boven de 30 miljoen euro. En er komt nog meer: in een brief aan de Tweede Kamer laat minister Hugo de Jonge weten dat nog eens 5,3 miljoen sneltests een uiterste houdbaarheidsdatum tot eind 2021 hebben. Het is zeer de vraag of de tests voor die datum worden gebruikt.

Testen voor Toegang

Op dit moment gebruikt alleen de Stichting Open Nederland de sneltests voor het Testen voor Toegang. Mensen zonder inenting kunnen zich laten testen en krijgen bij een negatieve uitslag een QR-code. Wekelijks voert de stichting Testen voor Toegang ongeveer 325.000 tests uit. Als die lijn wordt doorgetrokken – dat is afhankelijk van de maatregelen van het kabinet, het kan ook meer worden – zijn dat dit jaar nog 2,6 miljoen tests. Er blijven dan ongeveer evenveel tests over aan het einde van het jaar.

Deze antigeensneltests moeten niet worden verward met zelftests die mensen thuis kunnen gebruiken. De tests werken weliswaar hetzelfde, maar moeten door een professional worden afgenomen. Ook de GGD zou de antigeensneltests kunnen gebruiken, maar doet dat niet. De GGD geeft de voorkeur aan de betrouwbaardere PCR-tests.

In de zomer zag het er al naar uit dat de overheid met een enorme voorraad sneltests zou blijven zitten. Als gevolg van de vroege aanscherpingen in de horeca in juli, na een piek van besmettingen, gebruikte Stichting Open Nederland in de zomer veel minder tests. Het is het ministerie niet gelukt om de overtollige tests ergens anders in te zetten. Wel werden 100.000 tests gedoneerd aan Suriname.

Weer nieuwe tests voor reizigers

Gek genoeg kocht een ander ministerie, dat van infrastructuur en waterstaat, afgelopen zomer zijn eigen antigeensneltests in voor het testen van reizigers. In juli en oktober lieten 3,3 miljoen reizigers zich gratis testen, vergoed door I&W. Ongeveer 1,35 miljoen van deze tests betrof dezelfde soort antigeensneltests die VWS in een pakhuis had liggen, maar die voorraad werd niet aangeboord. Extra kosten: naar schatting tussen de 5 en 8 miljoen euro.

Demissionair minister Hugo de Jonge schrijft dat zijn ministerie er alles aan doet om de overtollige tests zo goed mogelijk in te zetten. Stichting Open Nederland gebruikt de tests nu op volgorde van het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Andere mogelijkheden voor gebruik en donaties worden onderzocht. In het pakhuis van het ministerie liggen nog eens 20,1 miljoen antigeensneltests met een uiterste houdbaarheidsdatum in 2022.

