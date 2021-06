‘Miljoenen mensen hebben last van motorherrie’, de gemeente Bergen probeert er iets aan te doen

Dankzij het gele ANWB-busje blijft bewoners van Bergen deze zondagochtend misschien een hoop herrie bespaard. Langzaam rijdt het busje langs het hertenkamp gevolgd door twee motorrijders, beiden met licht ronkend geluid. Van een afstand kijkt wethouder Erik Bekkering toe. Je ziet hem denken: die twee hebben alles in zich om het geluid open te gooien. Als hij agent was geweest, had hij ze aan de kant gezet om de motoren te controleren of ze wel zijn afgesteld binnen de wettelijke geluidsnormen.

“Welkom in misschien wel het mooiste dorp van Nederland”, klinkt het eerder joviaal uit de mond van Bekkering (55), wethouder verkeer en vervoer in het Noord-Hollandse Bergen. Maar wel een dorp waar bewoners zich kapot ergeren aan geluidsoverlast door motorrijders. Dit viel ook waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel op. Hij schreef er vorig jaar mei een opinieartikel over in Het Parool, na het begin van de lockdown toen Nederland massaal de natuur inging, ook de motorrijders.

Meer mogelijkheden

Sindsdien ontpopt Rehwinkel zich samen Bekkering tot de grote aanjagers tegen geluidshinder door motorrijders. De gemeente stuurde begin december een brief naar VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) met de vraag om ruimere mogelijkheden om de overlast te kunnen beperken. Daarna volgde een brief naar alle gemeenten in Nederland om zich bij Bergen aan te sluiten.

Ruim zeventig gemeenten hebben daar gehoor aan gegeven, bleek dit voorjaar. Waaronder de vier grote steden, maar ook het Zeeuwse Hulst, het Gelderse Buren en het Limburgse Peel en Maas. Bekkering: “Je ziet dat in Nederland een paar miljoen mensen last hebben van geluidsoverlast van motoren”.

Bergen en omgeving is geliefd onder motorrijders. Het groen van de bossen, weilanden, de duinen, de villa’s zijn voor motorrijders als snoepgoed en niet te weerstaan om te toeren. Ze gebruiken het centrum van Bergen als pitstop om te lunchen. Vandaag is het rustig. Wellicht dat de TT van Assen de motorrijders thuis houdt.

Decibelkiller

Van het gros heb je geen last, benadrukt Bekkering. De kern van het probleem, zegt hij, is als er geen decibelkiller in de motor zit. Of dat er een ander soort uitlaat opzit, waardoor het geluid harder is dan wettelijk toegestaan.

Door samen op te trekken hoopt Bekkering van de minister goedkeuring te krijgen voor meer bevoegdheden. Ook wil hij op deze manier een vuist kunnen maken richting het Openbaar Ministerie en de politie, zodat die optreden. “Nu moet je als gemeentebestuur ze in je eentje benaderen.” Met meer mogelijkheden voor gemeenten doelt hij op geluidscontroles, het afsluiten van bijvoorbeeld dijken, het inzetten van akoestische flitspalen. Zelf nam Bergen motoren in beslag.

Het mooiste is, zegt Bekkering, als het rijdersgedrag verandert. “Wees ervan bewust dat het geluid voor spanningen zorgt onder bewoners. Gedraag je als een goede buur.”

Hartslag omhoog

Bart Sluis staat bij de Dreef, een van de beruchte overlastplekken in Bergen waar motorrijders optrekken na een zebrapad. Sluis woont er vierhonderd meter vandaan, waar hij “de ene motor na de andere hoort knetteren en knallen. Als ik die herrie hoor, gaat mijn hartslag omhoog uit boosheid. Maar je moet je dag er niet door laten verpesten. Dus ga ik soms een stuk wandelen. Ja, dan vlucht ik mijn huis uit.”

“Vroeger dacht ik dat ik de enige was die zich hieraan ergerde”, zegt Sluis, zelf in het bezit van een motorrijbewijs. “Totdat ik erachter kwam dat ik dat niet ben. Dat moet je zien te bundelen.”

Waar de gemeente Bergen zich als landelijke aanjager opwerpt, doet Sluis (61) dat in het dorp. “Wij mobiliseren van onderen het verzet. Met verzet bedoel ik bewustwording van dit probleem bij bewoners. De politiek moet het op de agenda van de Tweede Kamer krijgen voor andere wetgeving, en handhaving.”

De motorrijders moeten elkaar corrigeren, zegt Sluis, die graag ziet dat de wettelijke geluidsnorm voor elke motor gaat naar 70 decibel. Nu kan dat per type motorfiets wettelijk tot boven de 100 decibel zitten. Motorrijders beseffen dat er een probleem is. Motorrijdersactiegroep MAG nam dit jaar het initiatief tot de campagne Te luid geluid is uit. Motorclubs- en verenigingen sloten zich erbij aan.

Motorrijders in het centrum van Bergen reageren schouderophalend als het onderwerp ter sprake komt. Wij zijn de gebeten hond, klinkt het.

“Wat me hier erg opviel, is het geluid van de optrekkende auto’s”, kaatst John Collins (64) terug. Al ontkent hij niet dat sommige motoren te veel lawaai maken. “Maar ik ben niks anders gewend. Ik woon in Amsterdam en als ik het motorgeluid hoor, ga ik kijken wat voor type het is.” Hij start zijn motor. Met een zoemend geluid rijdt hij Bergen uit.

