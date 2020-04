Miljarden steun voor KLM, een ‘dominosteen die niet mag omvallen’

De Nederlandse overheid trekt 2 tot 4 miljard euro uit voor de redding van KLM. De Franse staat trekt 7 miljard uit voor Air France, de luchtvaartmaatschappij die met KLM één groep vormt. Het reddingsplan werd vrijdagavond bekend gemaakt op een persconferentie. De steun heeft waarschijnlijk de vorm van directe leningen en garantstelling voor bankkredieten. Daarover moet nog verder worden gesproken met KLM.

Minister Wopke Hoekstra van financiën zei dat de luchtmaatschappijen zwaar worden getroffen door de coronacrisis. “Wij willen er alles aan doen om KLM te helpen. Dit bedrijf is vitaal voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.” Er werken 35.000 mensen.

Geen dividend en geen bonussen

Het kabinet vraagt iets terug voor steun, zei Hoekstra. Zolang de overheid KLM helpt, mag er geen dividend worden uitgekeerd en ook geen bonussen worden verstrekt. Verder worden er met KLM afspraken gemaakt over duurzaamheid en het inperken van (geluids)overlast. Het kabinet wil van KLM ook een plan om na de crisis overeind te blijven.

Volgens Hoekstra is KLM is ‘een eerste dominosteen’ die niet om mag vallen. “Als die valt, vallen er meer. KLM is belang voor de toekomst van Schiphol, voor verladers, voor hoofdkantoren, toerisme en congressen. Nederland heeft enorm veel baat bij goede verbindingen met andere delen van de wereld.” Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur voegde eraan toe: “We kunnen ons niet veroorloven zo’n belangrijke schakel te verliezen.”

Bijna alle vliegtuigen van Air France en KLM staan aan de grond en zonder hulp kunnen beide bedrijven niet overleven. KLM, zei Van Nieuwenhuizen, heeft slechts vijf procent van het aantal passagiers dat normaal met de luchtvaartmaatschappij vliegt.

Lees ook:

KLM, de 100-jarige die zichzelf opnieuw moet uitvinden

Vorig jaar vierde KLM de honderdste verjaardag. Het bedrijf moet zich, zoals altijd, opnieuw blijven uitvinden.