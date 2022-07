Miljardair Melchers ligt overhoop met ProRail om gevaarlijke overgang op zijn landgoed

Als een echte kasteelheer bestiert miljardair Hans Melchers zijn landgoed Onstein in de bossen nabij het Gelderse Vorden. Een landgoed van 250 hectare met een landhuis, een kleurrijke siertuin én een onbewaakte spoorwegovergang. Over dat laatste is tumult ontstaan. In mei van dit jaar raakte een 24-jarige bestuurder van een bestelbus zwaargewond op de overgang. Hij zag een naderende passagierstrein op het rustieke landgoed over het hoofd.

ProRail haastte zich te zeggen dat al langere tijd onderhandelingen gaande waren met Melchers over het aanpakken van de overgang. De spoorbeheerder wil onveilige overwegen zonder slagbomen en bellen liever vandaag dan morgen sluiten. De vermogende Quote 500-miljardair, ook eigenaar van museum More in Gorssel, ziet daar helemaal niets in. Hij wil vrijuit over zijn landgoed kunnen struinen en bij een sluiting zou de spoorlijn zijn grondgebied in tweeën splitsen.

“Wij willen hem saneren, de eigenaar van het landgoed wil er een beveiligde overgang van maken”, vat Jeroen Wienen van ProRail het meningsverschil samen. Om daaraan toe te voegen dat het contact nog altijd goed is.

Ministerie moet impasse doorbreken

Maar ondanks maanden praten komen de partijen er niet uit. ProRail heeft zich nu gewend tot het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Volgende maand belandt daar een hulpverzoek van de spoorbeheerder op de mat, weet woordvoerder Susanne Uilenbroek te melden. Bij het ministerie hadden ze tot voor kort een overwegbemiddelaar die de impasse tussen ProRail en (particuliere) eigenaren rond onbewaakte spoorwegovergangen probeerde te doorbreken. “Dit heeft in het verleden in enkele gevallen tot doorbraken geleid.”

Hoewel deze functie op dit moment vacant is, gaat het ministerie toch in gesprek met de landgoedeigenaar. Het ongeluk dat in mei in Vorden gebeurde, bevestigt volgens het ministerie dat deze onbewaakte overweg moet worden aangepakt om nieuwe slachtoffers te voorkomen. “Samen met ProRail zullen we kijken hoe we het beste tot een oplossing kunnen komen”, aldus de woordvoerder.

Maaltijdbezorger kwam om in Twente

De zaakwaarnemer van Melchers bestempelt de gesprekken met ProRail in de regionale krant de Stentor niet als stroef. “Beide partijen willen meewerken aan een oplossing, alleen de uitvoering ervan verschilt door verschillende belangen.” Melchers denkt aan een slagboom of een hek dat kan worden geopend zodat zijn volledige landgoed goed bereikbaar blijft zonder vervelende obstakels. Het beveiligen van één onbewaakte overgang kost volgens ProRail overigens algauw 1 miljoen euro.

Vaak bedongen particuliere landeigenaren met een onbewaakte overgang een recht van overpad toen de spoorlijn werd aangelegd, wat sluiting bemoeilijkt.

ProRail heeft een grootschalig programma opgesteld om onbewaakte overgangen helemaal te sluiten. Dat is de veiligste en goedkoopste oplossing. De overwegen zorgen voor gevaarlijke situaties en jaarlijks komen mensen om het leven of raken (ernstig) gewond nadat ze worden geschept door een trein. Vorig jaar kwam een 21-jarige maaltijdbezorger om, die eten bracht naar een beveiliger van een onbewaakte overweg in Twente.

Sinds de start van het zogenoemde nabo-programma in 2018 zijn minstens 100 van de 180 openbare en openbaar toegankelijke overwegen op het reizigersnet aangepakt. Over de enkele spoorlijn van Zutphen naar Winterswijk die over het landgoed van Melchers loopt, lagen minstens acht onbewaakte overwegen. Twee daarvan zijn inmiddels succesvol aangepakt, de rest hoopt ProRail uiterlijk in 2023 te sluiten, inclusief de overgang op landgoed Onstein.

