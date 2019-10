Militaire vakbonden eisen betere bescherming voor tolken

De militaire vakbonden AFMP en VBM vinden dat Nederland de tolken die gewerkt hebben voor internationale militaire missies beter moet beschermen. “Dit zijn allemaal mensen die zich hebben ingezet voor onze veiligheid en de veiligheid van onze militairen”, zegt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. “Je kunt ervan uitgaan dat deze mensen in hun thuisland sowieso risico lopen.”

De discussie is weer actueel nu de Afghaanse Sarajuddin Farhad, die als tolk heeft gewerkt voor de VN-missie Isaf, waar Nederland aan bijdroeg, uitgezet zal worden naar Afghanistan. Zijn asielverzoek is afgewezen omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet gelooft dat zijn leven gevaar loopt. De Kamer praat vandaag over zijn zaak.

Afghaanse tolken worden sinds juli aangemerkt als ‘risicogroep’ vanwege hun werk. Maar ook dan moet iemand bewijzen dat specifiek diens leven in gevaar is in Afghanistan. Het asielagentschap Easo, dat landen van de Europese Unie niet-bindende adviezen geeft over asielbeleid, heeft die eis niet. Dat neemt aan dat tolken van internationale troepen gevaar lopen enkel en alleen vanwege hun werk. Volgens het Easo worden mensen die werkten voor westerse mogendheden door Taliban, IS en andere milities gezien als verraders.

Tolken zijn van essentieel belang

“We weten dat het lastig is om te bewijzen dat iemand het op je gemunt heeft”, zegt Snels. “De vraag is, moet je mensen vooraf garanties bieden over hun veiligheid? Ik vind dat de zorgplicht van Defensie ver reikt, voor de eigen medewerkers en voor de mensen die zich inzetten voor onze veiligheid. Dus mijn antwoord is: ‘ja’.” Ook voorzitter Jean Debie van VBM, vakbond voor defensiepersoneel, vindt dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft. “Als er geen goed beleid komt, blijf je discussies houden.”

Ook Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat tolken uit Afghanistan aangemerkt moeten worden als een groep die ‘systematisch’ vervolgd wordt. In dat geval hoeven asielzoekers alleen te bewijzen dat ze tolk zijn geweest.

Tolken zijn van essentieel belang voor het werk van militairen, benadrukken ook beide vakbondsvoorzitters. “Je wilt kunnen praten met mensen in het gebied”, zegt Debie. “Dat begint met goede vertalingen.”

