Militaire vakbond hekelt houding Defensie in verkrachtingszaak. ‘Dit is toch bizar?’

Het ministerie van defensie moet kritisch kijken naar haar eigen handelen in de zaak-Anna, de 21-jarige matroos die twee jaar geleden verkracht werd op een schip tijdens een Navo-missie. Dat zegt Ton van den Berg, voorzitter van de militaire vakbond AFMP (Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel), waarvan Anna lid is.

De matroos vertelde in Trouw over haar heilloze zoektocht naar gerechtigheid nadat ze verkracht werd door een Britse militair. Verschillende landen wezen naar elkaar voor de rechtsmacht en twee jaar later zit er nog geen schot in haar proces.

“In dit geval zijn heel veel lessen te trekken, daar ligt een schone taak voor Defensie: hoe gaan ze dit in de toekomst verbeteren, zodat een volgende militair die dit meemaakt zich wél gesteund voelt door haar werkgever?”, zegt Van den Berg. “Defensie heeft haar mond vol van meer vrouwen, maar dan moet je ook zorgen voor een veilig werkklimaat.”

Wat vindt u van de manier waarop Defensie met deze zaak is omgegaan?

“Vooropgesteld: het gaat om een ingewikkelde zaak. Een Nederlandse militair is verkracht op een Duits schip, door een Britse militair in Noorse wateren. Maar vanaf het begin is het op allerlei vlakken niet goed opgepakt. Er is geen aangifte gedaan door de commandant van het schip en later is in de strafrechtelijke afwikkeling het slachtoffer niet goed geïnformeerd.

“Defensie heeft ook steken laten vallen door haar salaris terug te laten lopen naar 70 procent, waarom zou je dat doen terwijl ze verdorie verkracht is op een missie en daardoor ziek werd? Het hoefde niet, het was een keuze. In deze zaak is de menselijke maat weg. Vanuit goed werkgeverschap zou Defensie meer oog voor Anna moeten hebben.

“Nu komt er nog bij dat ze maar acht uur advocaatkosten vergoed krijgt vanuit Defensie, dat is toch bizar? Laat ik het zo zeggen: bij andere militairen wordt er ruimhartiger mee omgegaan, dit riekt naar willekeur. Anna heeft al te vaak het gevoel gehad dat ze in de steek werd gelaten door haar werkgever, dat gebeurt hier opnieuw. Het is extra bijzonder dat ze ondanks alles bij Defensie wil blijven werken. Geef mij tien Anna’s in mijn eenheid.”

Denkt u dat problemen met seksueel ongewenst gedrag bij de marine vaker voorkomen dan bij andere krijgsmachtonderdelen?

“Dat is moeilijk te zeggen. Het bijzondere van de marine is dat je het lange tijd in een kleine ruimte het met elkaar moet rooien. Dat geeft het werk een andere dynamiek dan bij andere krijgsonderdelen en daar moet Defensie misschien meer aandacht voor hebben. Ik zeg niet dat die aandacht er helemaal niet is, want werken meer dan genoeg integere mensen.

“Maar je ziet defensiebreed wel dat de aandacht voor ongewenst gedrag nogal vluchtig is: ik noem dat de risico-regelreflex. Gebeurt er een incident dan is de reflex om er nieuwe regeltjes op te verzinnen, terwijl: voor sociale veiligheid moet je doorlopend aandacht hebben, dat kun je niet afdoen met een jaarlijkse powerpointpresentatie.

“De landmacht loopt hierin naar mijn idee voor, ze hebben het sinds een aantal jaar heel goed opgepakt met het project ‘Vuurdoop’. Ze hebben iedere militair naar een toneelstuk gestuurd, waarin het ook ging over ongewenst gedrag richting vrouwen. Daar werd in rondetafelgesprekken uitgebreid over nagepraat en dat heeft echt uitgemaakt.”

Volgens advocaat Michael Ruperti zegt de zaak-Anna ook iets over de slechte rechtspositie van vrouwelijke militairen tijdens Navo-missies. Herkent u dat?

“Anna is nu afhankelijk van de Britse marine, die de zaak niet goed heeft opgepakt. Vrouwelijke militairen zijn, als zij verkracht worden door een buitenlandse militair, afhankelijk van de strafbaarstelling in dat land. Dat maakt dit soort zaken willekeurig, complex en daardoor duurt het allemaal heel lang.

“Dat is zowel voor het slachtoffer slecht, je ziet bij Anna dat ze er last van heeft, maar het doet een zedenzaak, waarin tijd heel belangrijk is, ook geen goed. Hier is geen simpele oplossing voor: want zie maar eens 26 Navo-landen zo ver te krijgen dat ze akkoord gaan met een procedure in zedenzaken die ingrijpt in de wetgeving in eigen land.

“Een dilemma is het wel. Mijn oproep zou zijn, als zoiets een volgende vrouwelijke militair gebeurt in een Navo-missie: heb alsjeblieft méér oog voor het slachtoffer dan voor de processen.”

Anna is een gefingeerde naam. Trouw noemt haar echte naam niet om haar privacy te beschermen. Haar volledige naam is bekend bij de hoofdredactie.