Militaire kazernes worden gereedgemaakt voor de opvang van evacués

Onder de honderden mensen die door Nederland uit Kaboel zijn geëvacueerd, zitten Nederlanders en Afghanen, maar ook meegenomen burgers van andere landen. De Afghaanse vluchtelingen die hier asiel willen aanvragen, worden opgevangen op noodlocaties.

Waar worden geëvacueerde Afghanen opgevangen?

De eerste evacués uit Afghanistan werden opgevangen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Marnewaard. Daar zitten op dit moment 491 mensen, waarmee de kazerne vol is. Normaal is er plek voor 540 mensen, maar ook het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) moet voldoen aan de anderhalve meterregel vanwege corona. Ook is er ruimte nodig voor werkplekken en de opbouwwerkzaamheden.

Defensie heeft maandag in allerijl een tweede locatie ter beschikking gesteld: het Walaardt Sacré Kamp bij Zeist. Daar zijn maandag de eerste 118 evacués aangekomen, in de loop van maandagnacht verwacht het Coa in ieder geval nog twee vluchten, zegt regiomanager Judith van der Laar. Maandagmiddag liet het ministerie van buitenlandse zaken weten dat er in ieder geval nog een groep van 310 Nederlanders en Afghanen op het vliegveld van Kaboel wacht op evacuatie.

Afghaanse vluchtelingen werden per bus naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne gebracht. Beeld ANP

Bij Zeist is plek voor een kleine vierhonderd evacués. Dat is lang niet genoeg, Van der Laar verwacht de komende dagen nog honderden Afghanen. Dus blijft het Coa zoeken naar nieuwe tijdelijke en structurele opvanglocaties.

Vanwege corona moeten de evacués in quarantaine. Dat betekent dat ze in ieder geval tien dagen niet van het kazerneterrein af mogen.

Hoe ziet het er nu uit op die kazernes?

Op de kazerne in Marnewaard zijn slaapzalen gemaakt voor twee tot veertien personen. De Afghaanse evacués krijgen een bed en tussen de bedden staan kasten. Er is een paviljoen als eetzaal en recreatieruimte. “De sfeer is rustig”, zegt Els Klein Hofmeijer van Vluchtelingenwerk, die op de Nassaukazerne is. “Maar we spreken ook mensen die gezinsleden zijn kwijtgeraakt in de chaos rondom het vliegveld van Kaboel. Die ondersteunen we nu, dat is de eerste prioriteit.”

Op het treein van de kazerne in Marnewaard verrijzen noodtenten. Beeld ANP

In Zeist krijgen mensen vier- of zespersoonskamers. Het zijn dezelfde kamers waar ook militairen worden opgevangen die terugkomen van een missie. Een aantal jaren geleden lagen de barakken bij Zeist er zo slecht bij dat militairen er niet meer in mochten slapen, maar inmiddels zijn de gebouwen gerenoveerd.

Hoe ziet de asielprocedure voor geëvacueerde Afghanen er uit?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat weten te werken aan ‘een verdere invulling van de asielprocedure’. Het kabinet liet eerder al weten dat iedereen die aantoonbaar gewerkt heeft voor de Nederlanders in principe asiel krijgt. Andere Afghanen, zoals mensenrechtenactivisten of journalisten, vallen in de categorie ‘risicogroep’. Dat betekent dat zij moeten aantonen dat zij specifiek gevaar lopen. Het verleden leert dat dit erg lastig kan zijn.

In de Nassaukazerne zitten al medewerkers van de IND, die nu de registraties doen. Ook de asielprocedure kunnen de Afghanen op die kazerne doorlopen, zij hoeven niet naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De verwachting is dat de IND ook in Zeist, en andere noodlocaties, medewerkers plaatst.

Veel evacués mochten niets meenemen. Krijgen ze nu kleding en andere spullen?

Het Rode Kruis is al met vrijwilligers aanwezig op de Nassaukazerne. De hulporganisatie helpt met de eerste opvang van mensen, met covid-tests en met de uitgifte van kleding en goederen. Veel komt binnen via kledingbanken en particulieren, het Rode Kruis kan ook zelf goederen leveren. Zo heeft het bijvoorbeeld ondergoed gekocht en deelt het luiers en flesjes uit. “Kleding is er op dit moment voldoende”, laat een woordvoerder weten. “We kijken nu wat de specifieke behoeftes zijn.”

Na een lange reis zijn honderden mensen uit #Afghanistan aangekomen in Groningen. Onze vrijwilligers helpen om hen op te vangen. pic.twitter.com/eEbh5R4Lvk — Rode Kruis (@RodeKruis) 22 augustus 2021

Het Rode Kruis was maandagmiddag nog niet aanwezig op de kazerne bij Zeist, maar de verwachting is dat vrijwilligers ook daar hulp gaan verlenen. In de dorpen rondom het Walaardt Sacré Kamp worden al kleding en andere goederen ingezameld voor de evacués. Het Coa vraagt mensen om wel even te informeren waar precies behoefte aan is.

