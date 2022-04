Milieudefensie stelt top Shell aansprakelijk als het klimaatvonnis niet nakomt

Actiegroep Milieudefensie waarschuwt de bestuurders van Shell in een ‘juridische waarschuwingsbrief’ dat zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn als hun bedrijf het vonnis in de klimaatzaak niet uitvoert. Vorig jaar oordeelde de rechter dat Shell zijn uitstoot met 45 procent moet verminderen voor 2030. Volgens een doorrekening van Milieudefensie voldoen de huidige plannen van Shell daar ‘bij lange na niet aan’, en zou het olie- en gasbedrijf het vonnis ‘willens en wetens’ negeren. Met de brief, die onder anderen topman Ben van Beurden zondagavond ontving, voert Milieudefensie de druk nu op.

Het is voor het eerst in het klimaatrecht dat de bestuurders met mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid worden geconfronteerd voor het uitvoeren van een vonnis. Als een rechter die aansprakelijkheid bevestigt en bestuurders en Van Beurden zich niet meer kunnen verschuilen achter het bedrijf zelf, kunnen ze bij juridische vervolgstappen bijvoorbeeld persoonlijk dwangsommen opgelegd krijgen. De dreigbrief heeft als doel dat de bestuurders het bedrijf alsnog van koers laten wijzigen.

“Dit gaat een nieuwe dimensie geven aan klimaatzaken”, zegt jurist Tim Bleeker, gespecialiseerd in persoonlijke milieuaansprakelijkheid en niet betrokken bij de klimaatzaak tegen Shell. Bleeker legt uit dat het bij strafrechtelijke zaken rondom bijvoorbeeld belastingontduiking en witwassen gebruikelijker is dat bestuurders persoonlijk voor de rechter komen voor misstappen van hun bedrijf. “Maar in het nog jonge klimaatrecht is dit echt een nieuwe, grote stap.” Bleeker denkt dat de ruim dertig pagina’s tellende brief van de advocaten van Milieudefensie een ‘slimme’ en ook ‘kansrijke’ stap is. “Dit maakt het vonnis voor de bestuurders ongetwijfeld voelbaarder.”

Klimaatbevel

Op dit moment bereidt zowel Shell als Milieudefensie zich voor op het hoger beroep in de klimaatzaak, dat naar verwachting in 2023 zal dienen. “Als we dat winnen”, zegt Sjoukje van Oosterhout, hoofdonderzoeker van Milieudefensie in de klimaatzaak tegen Shell, “gaan we volgende juridische stappen zetten.” Een van die stappen zal dan dus zijn om een rechter te laten beoordelen of de twintig bestuurders van Shell inderdaad persoonlijk verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat Shell het klimaatbevel naleeft. Bleeker vermoedt dat een rechter daarmee zal instemmen. “Het zou wel heel gek zijn als die zegt: ‘Ja, de vennootschap is veroordeeld om zijn broeikasgasuitstoot omlaag te brengen, maar het staat u vrij als bestuurder om dit vonnis te negeren en beleid te maken dat hier lijnrecht tegenover staat’.”

Milieudefensie hoopt dat deze dreigbrief wereldwijd zal leiden tot ‘heftige discussies’ binnen bestuurskamers van vervuilende bedrijven. Ook Bleeker denkt dat deze stap psychologisch grote impact kan hebben op andere bedrijven. “In het klimaatrecht is het nu voor bestuurders vaak nog niet helemaal duidelijk hoe zij zich verhouden tot de verplichtingen die rusten op het bedrijf.” Na het winnen van de klimaatzaak tegen Shell, maar ook vanwege het onderzoek tegen ING-topman Ralph Hamers vanwege het onvoldoende bestrijden van witwassen, begonnen bedrijven massaal juridisch advies in te winnen over hun verplichtingen. “Ook de klimaatimpact van een bedrijf is niet langer slechts een pr-probleem, maar nu ook een juridische kwestie. De vrijblijvendheid is er wel vanaf.”

Misleid

Naast de twintig bestuursleden van Shell ontvingen gisteravond ook de belangrijkste aandeelhouders de brief van Milieudefensie. Daarin staat tevens doorgerekend hoe Shell met de huidige plannen volgens Milieudefensie in 2030 zelfs uitkomt op een uitstootstijging van enkele procenten, in plaats van de verplichte 45 procent reductie. Van Oosterhout: “We willen aan de aandeelhouders laten zien dat ook zij misleid worden door Shells vage plannen en groene praatjes. We hopen dat zij het bestuur bij de algemene ledenvergadering in mei signalen zullen geven om vóór koersverandering te gaan, door in te stemmen met de Follow This-resolutie, die Shell al jarenlang afwijst.” Deze resolutie zou Shell verplichten om harde doelen te stellen om in lijn te komen met het Parijsakkoord.

Het aansprakelijk stellen van individuele bestuurders is ook onderdeel van de massaclaim tegen Tata Steel die het OM op dit moment onderzoekt. In een nieuwe klimaatzaak in het Verenigd Koninkrijk wil actiegroep en aandeelhouder ClientEarth ondertussen tevens het Shell-bestuur aansprakelijk stellen. Dit vanwege vermeend ‘mismanagement’, omdat Shell niet alleen de toekomst van de planeet, maar ook de belangen van het eigen bedrijf in gevaar zou brengen.

Het unieke aan de Milieudefensie-brief is volgens Bleeker dat er wereldwijd nog nauwelijks zaken zijn waarin een rechter al zo’n helder vonnis heeft gegeven als vorig jaar in Nederland gebeurde. “Voor andere bedrijven is die klimaatverplichting nog niet zo expliciet gemaakt. Dit is een bijzondere situatie, waarin Milieudefensie kan doorpakken naar degenen die ervoor moeten gaan zorgen dat dit vonnis ook uitgevoerd gaat worden.”

