Milieu-dwangsom dreigt voor de ‘groenste’ Grand Prix ooit

Met een verbod op plastic rietjes, tappunten voor gratis kraanwater en de herplant van bomen had het circuit van Zandvoort de ‘groenste Formule 1’ ter wereld willen worden, maar vooralsnog wordt de organisatie verdacht van een milieudelict.

De provincie Noord-Holland heeft geconstateerd dat op het circuit wel degelijk op grote schaal asfaltbrokken zijn gedumpt in het leefgebied van bedreigde rugstreeppadden en zandhagedissen. Dit is in strijd met de vergunning en de Wet Natuurbehoud, aldus een woordvoerder woensdag. Wat de provincie betreft moet het afval zo spoedig mogelijk worden verwijderd, anders volgt een dwangsom.

Asfaltbrokken

De provincie reageert hiermee op berichtgeving in Trouw van vorige week, waarin de Stichting Natuurbelang aan de bel trok over de dumping van de asfaltbrokken. Die zouden dienen als verharde ondergrond een tijdelijke tribune. Op drone-beelden was aanvankelijk te zien dat een duingebied van ongeveer 20.000 vierkante meter met asfaltbrokken is verhard. Maar volgens de natuurorganisatie is inmiddels komen vast te staan dat dit op veel meer plekken is gebeurd en 36.000 vierkante meter leefgebied is aangetast.

De organisatie van de race heeft vorig jaar alleen toestemming gekregen om ‘tijdelijke tribunes’ te plaatsen, om het gebied na de race (waarschijnlijk volgend jaar) weer terug te geven aan de natuur. Maar volgens Stichting Natuurbelang kan dat helemaal niet meer, omdat het asfalt kankerverwekkende PAK’s bevat die bij regen uitspoelen. Ook al wordt het asfalt na de race weer verwijderd, dan blijft de zandlaag er onder verontreinigd.

Het circuit heeft altijd beweerd dat de tribunes tijdelijk zouden zijn en zelfs elk jaar worden verwijderd, zodat maar weinig zandhagedis-leefgebied permanent verloren gaat. Die ‘tijdelijkheid’ van de tribunes werd door Stichting Natuurbelang direct al onwaarschijnlijk genoemd en bestreden in rechtszaken. Alle begroeiing op die locatie was tenslotte al verwijderd en een kale zandvlakte bleef over. Het duurt 20 tot 30 jaar voor zo’n kaal stuk zand weer geschikt is als leefgebied voor zandhagedissen. Zelfs als er ooit zandhagedissen terugkomen op het vernielde gebied is het de vraag of de giftige stoffen het immuunsysteem van de dieren niet zal aantasten, aldus de stichting vorige week.

Uit mailwisselingen bleek dat Noord-Holland aanvankelijk niet voor ingrijpen voelde en eerst de reden voor de asfaltstort en de onderbouwing daarvan wil afwachten. Maar door de publicitaire druk en kritische vragen van leden van Provinciale Staten is daar nu verandering gekomen.

Het Circuit Park Zandvoort wil niet op de kritiek van natuurbeschermers reageren.

Lees ook:

Kan de Grand Prix in Zandvoort wel duurzaam zijn?

De Grand Prix in Zandvoort werd gepresenteerd als de ‘groenste Formule 1 ooit’. Maar hoe duurzaam de GP werkelijk zal zijn, is de vraag.