‘Mijn buurman zegt: met een prik heb je geen kracht meer voor seks’

Op en rond Plein 1953 kun je boodschappen doen uit alle hoeken van de wereld. Piwo, oftewel bier uit Polen in de Poolse supermarkt, tropische producten bij de Aziatische supermarkt. Wie nog een pruik van ‘synthetisch mensenhaar’ moet hebben, kan terecht bij de Afrikaanse beautyshop. Het plein ligt in het hart van Pendrecht, een van de negen buurten van Rotterdam Charlois.

Hoe chic dat ook mag klinken - het wordt trouwens uitgesproken als ‘sjaarloos’, door Rotterdammers lekker aangedikt met de klemtoon op de eerste lettergreep -, toch staat Charlois bekend als achterstandswijk.

De vaccinatiegraad in de wijk op de zuidoever van de Maas is volgens RIVM-cijfers met 39 procent het laagst van heel de stad, waar 69 procent van alle inwoners van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd is. Charlois zit daarmee net iets boven Urk en onder Staphorst.

Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is de werkelijke vaccinatiegraad in Charlois iets minder dramatisch: 56 procent. Veel inwoners van de wijk vinken aan dat hun vaccinatiegegevens niet mogen worden doorgegeven, en zij worden in de RIVM-cijfers niet meegeteld. Landelijk is ruim 85 procent volledig gevaccineerd.

Enorme diversiteit aan nationaliteiten

Charlois kent een enorme diversiteit aan nationaliteiten: van de ruim 68.000 inwoners heeft 48 procent een niet-Westerse en 18 procent een Westerse migratieachtergrond. Bij die laatste groep zitten veel Oost-Europese arbeidsmigranten.

Hier, in de buurt Pendrecht, ligt het percentage niet-westerse migranten zelfs op 60. Dat blijkt ook bij Plein 1953, waar het overgrote deel van de aangesproken mensen geen of gebrekkig Nederlands spreekt. Abdullah Wahbi zit er in de miezerregen op een bankje. Op de vraag of hij een coronaprik heeft gehad, knikt hij enthousiast. Met zijn vingers in de lucht: twee, en binnenkort gaat hij zijn derde halen.

De buurtbewoner op leeftijd vertelt dat weinig mensen in zijn omgeving gevaccineerd zijn. “Mijn buurman zegt: met een prik heb je geen kracht meer om seks te hebben met je vrouw”, lacht hij. Voor zijn prikken moest Wahbi wel een uur met de bus naar het verder gelegen dorp Oud-Beijerland reizen, waarom weet hij niet. Inmiddels heeft de GGD priklocaties in veel Rotterdamse buurten, om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Zo ziek als een hond

Laura Nelisse is met haar rollator onderweg naar het terras, de wind rukt aan haar hoogblonde haar. Ze komt uit de Charloise buurt Zuidwijk en moet niks van vaccinaties hebben. “Je weet niet wat je in je lijf krijgt, hé. Kennissen van mij die niks mankeerden, hebben een tweede prik gehad en die zijn zo ziek als een hond. Ik ken ook niet veel mensen in deze buurt die een prik hebben gehaald.” Ze omschrijft Charlois als ‘een asowijk'. “Het is dat ik nu geen hondje meer heb, maar die zou ik niet meer ‘s avonds uit durven laten met al die halve zolen hier.”

Volgens Setkin Sies is Charlois zo georganiseerd dat je er geen Nederlands hoeft te spreken. Sies is vrijwilliger bij de Kerk van de Nazarener, een evangelische kerk die bezocht wordt door autochtone Nederlanders en mensen van onder andere Javaanse, Bulgaarse en Portugese komaf. Hij kent de wijk ook als bewoner op zijn duimpje.

“Veel mensen die zich hier vestigen hebben een migratieachtergrond en proberen van daaruit verder te komen. Zo wonen er relatief veel Oost-Europeanen, mannen die inmiddels hun gezin ook hierheen hebben gehaald. Er zijn veel oude huizen en arbeiderswoningen uit de tijd van de wederopbouw en die goedkope woningvoorraad trekt de laagste inkomens aan. Het verschil tussen rijk en arm is groot, en dat helpt niet altijd in het begrijpen van elkaar. De structuur in de wijk is daarom ook minder aanwezig, het blijft wat los zand.”

Argwaan al te sterk geworteld

In eerste instantie werd er in het Nederlands gecommuniceerd over vaccineren, aldus Sies. “Dan loop je dus al veel bevolkingsgroepen mis. Als mensen dan fake news wél in hun eigen taal krijgen, wekt dat argwaan tegen vaccineren op. De informatievoorziening kwam ook nog eens laat op gang, dus dan is die argwaan al te sterk geworteld.”

Ajce Jen, die met haar dochtertje voor de Poolse supermarkt staat, zegt naast de Nederlandse tv ook naar Turkse zenders te kijken. “Maar daar zeggen ze hetzelfde als in Nederland.” Zelf is ze niet gevaccineerd, als reden wijst ze naar haar hoogzwangere buik. “Als de baby er is, ga ik wel. Mijn man en zoon zijn ook geprikt.” Ze herinnert zich nog wel de flyers in haar brievenbus met daarin de oproep om te gaan vaccineren. “Daar stonden meerdere talen op. Volgens mij valt het wel mee hier in de wijk met mensen die zich niet willen laten prikken.”

Niet geprikt in Charlois Trouw brengt de komende dagen een serie verhalen vanuit de oude Rotterdamse deelgemeente Charlois, een wijk waar relatief weinig mensen gevaccineerd zijn. Charlois staat niet alleen: ook in de bijbelgordel en de andere grote steden is de vaccinatiegraad lager. In Rotterdam zijn ook in Feijenoord en Delfshaven relatief weinig mensen gevaccineerd. In Charlois wonen veel Oost-Europese arbeidsmigranten en Surinaamse en Turkse Nederlanders, naast een veelvoud aan andere nationaliteiten. Onder Nederlanders met een migratieachtergrond is de vaccinatiebereidheid lager, bleek eerder al uit onderzoek. Van de inwoners van Charlois leeft 16 procent op of onder het sociaal minimum: het bedrag dat in Nederland minimaal nodig is om van te leven. Gemiddeld in Rotterdam is dan 14 procent.

Suggesties, tips of reacties? Mail charlois@trouw.nl.

