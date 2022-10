Mier gefotografeerd onder de microscoop, het internet schrikt zich een hoedje

Het lijkt wel een monster uit The Lord of the Rings of een Stephen King-boek. Een wezen met vlammend rode ogen, oplichtende stekels en grote neusgaten. Maar in werkelijkheid betreft het een doodgewone mier, gefotografeerd voor de Nikon’s Small World fotografiewedstrijd, een internationale verkiezing voor beelden gemaakt met behulp van een microscoop.

De foto van de mier jaagt op sociale media mensen de stuipen op het lijf. Fotograaf Wim van Egmond, die zelf al vele malen meedeed aan de wedstrijd, legt uit dat de foto wel een tikkeltje misleidend is. “Dit is geen mierengezicht. Wat je ziet is een mensengezicht in een mierengezicht. Die rode puntjes die je denkt te herkennen als ogen, zijn in werkelijkheid het begin van de antennes die op de kop zitten. De echte ogen van de mier zijn buiten beeld.” De mier moest het in de wedstrijd overigens afleggen tegen een foto van een pootje van een madagaskardaggekko.

Alleen mensen en katten

Zelf won Van Egmond de Small World-verkiezing twee keer. “Het winnen is niet zo belangrijk. Het is een jurysport, dus de uitkomst zegt meer over de juryleden dan over de kwaliteit van de beelden.” Hij doet mee om mensen meer bewust te maken van de onzichtbare wereld van micro-organismen. “Op de radio, tv en op internet hoor je alleen maar mensen – en katten.”

Van Egmond werkte eerder mee aan de tentoonstelling Micropia van Artis, en er is nu werk van hem te zien in het Rijksmuseum. “De wereld en al het leven begint bij micro-organismen. Denk aan algen die zuurstof produceren. Of het fytoplankton dat aan de basis staat van een geweldige voedselketen: dat wordt gegeten door kleine kreeftjes, die weer voedsel zijn voor vissen.”

Van Egmond snapt wel dat de vermenselijkte mier de aandacht trekt. “Ik pas dat zelf ook weleens toe hoor. Je hebt op beeld soms nu eenmaal goede karakters nodig voor de camera.”

Heel veel discokleuren

Iedereen heeft zijn eigen criteria van wat een goede microscopische foto is. “Ik vind dat de kleuren op de foto zo natuurgetrouw mogelijk moeten zijn, maar in deze wedstrijd zie je heel veel discokleuren. Ik ben wat dat betreft een purist.”

Van Egmond heeft geen achtergrond als wetenschapper en werkt ook niet in een lab. Hij gebruikt huis-tuin-en-keukenmiddeltjes om micro-organismen goed in beeld te kunnen brengen. Een snorhaar die de kat was verloren bleek een handig gereedschap bij het positioneren van de geportretteerden. Vaseline zorgt ervoor dat ze niet uit beeld wriemelen of beschadigen.

Als kind werd hij gefascineerd door de natuurhistorische boeken die zijn grootvader had. “Vreemde werelden, die vond ik interessant.” Een lievelingsorganisme heeft hij niet. “Ik vind raderdiertjes leuk, die zijn er in allerlei vormen en maten. En amoeben, daarvan is het gedrag erg leuk. Als een amoebe bijvoorbeeld een pantoffeldiertje vangt, doet hij dat door hem te omsingelen zonder hem aan te raken. Dan pas slaat hij toe.” Ook van plankton wordt hij enthousiast. “Dat is zo rijk aan vormen. Iedere keer zie je weer nieuwe dingen. Het is een ontdekkingstocht.”

