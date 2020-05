Middelbare scholen ‘verrast’ door eisen Rutte bij persconferentie

Schoolbestuurders hebben twijfels over de nieuwe eisen voor middelbare scholen, die Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie presenteerde. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw onder zeven schoolbestuurders, verantwoordelijk voor 132 middelbare scholen.

De bestuurders vallen over de ov-maatregel die bekend werd gemaakt. Scholen moeten ver weg wonende leerlingen met apart leerlingenvervoer naar school halen. Zo hoopt het kabinet de druk op het openbaar vervoer te verlagen. Hiervoor moeten scholen inventariseren en contact leggen met regionale vervoerders. “Maar het achterland van onze scholen is enorm”, zegt rector Rob Fens van de Wolfert van Borselen Scholengroep. “Leerlingen komen uit Brabant, Voorne-Putten en zelfs Den Haag. En iedereen heeft een ander rooster, zonder vaste begin- of eindtijden. Voor al die leerlingen vervoer regelen, is wat mij betreft niet realistisch.”

“Er komen zo’n 2200 leerlingen met het ov naar onze scholen”, zegt Ewald van Vliet van de Lucas Scholengroep. “Die kunnen we niet allemaal ophalen.” Ook met de fiets is niet voor iedereen een optie. “Sommige leerlingen komen uit kwetsbare milieus en hebben er geen.”

Mentorles

Ook de uitspraak dat alle leerlingen naar school moeten voor ‘meer dan een mentorles of toets’ roept vragen op. “We dachten eerst dat er meer ruimte was om als school keuzes te maken”, zegt Maria van Hattum van Achterhoek VO. “Nu lijkt er minder ruimte voor flexibiliteit.” Volgens bestuurders zou Rutte de waarde van zo’n mentorles onderschatten. “Ook een mentoruur is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Leerlingen stellen belangrijke vragen over hun vakken en het praten met hun mentor over hun welbevinden”, zegt woordvoerder Marit Goosen van de raad van bestuur van vereniging OMO bijvoorbeeld. “Juist daar is nu veel behoefte aan. Voor onze scholen staat de pedagogische taak voorop.”

Volgens bestuurders voldoet het om sommige leerlingen alleen online onderwijs te geven, in combinatie met een aantal voortgangsgesprekken en mentorlessen. Dat geeft ruimte om kwetsbare leerlingen vaker naar school te halen binnen de anderhalvemeterregel. “Het is belangrijk om te kiezen voor degenen die de structuur op school het meest nodig hebben”, denkt rector Rob Fens. “De regels van nu vergroten de kansenongelijkheid juist.”

Beperkingen

De bestuurders benadrukken blij te zijn met heropenen van de scholen. “We zijn bezig met een plan om zoveel mogelijk leerlingen fysiek onderwijs te geven", vertelt Arno Peters van VO Haaglanden. “Zo streeft een aantal scholen bijvoorbeeld naar het geven van vijf vaklessen per leerling en een mentorles.” Tegelijkertijd zijn de scholen beperkt. “Ik kan niet uitsluiten dat er ook leerlingen zijn die alleen voor mentorlessen naar school komen, als het niet anders kan", zegt Peters.

Ook bestuurder Ewald van Vliet van de Lucas Scholengroep zegt dat het online lesgeven ‘de ruggengraat van het onderwijs’ blijft. “Dat is maatwerk en dat leveren we in het belang van de kinderen”, zegt hij. Hij benadrukt dat de scholengroep zoveel mogelijk fysiek onderwijs wil, ‘net als het OCW’. “Maar de schoolgebouwen kunnen met de anderhalvemeter-maatregel nu niet meer dan een kwart tot een derde van de scholieren huisvesten”, zegt hij. “Daarom komt er noodgedwongen een sterk accent op afstandsleren, voor de continuïteit van het onderwijs."

In een reactie benadrukt het ministerie van OCW nogmaals dat alle leerlingen zoveel mogelijk fysiek onderwijs moeten krijgen. “Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen”, stelt een woordvoerder. Wel mag een school leerlingen met een leerachterstand vaker of zelfs voltijd fysiek onderwijs geven, dan leerlingen zonder leerachterstand. Voor de vragen over het leerlingenvervoer verwijst het ministerie naar de VO-raad. “Die heeft een handreiking opgesteld om scholen daarbij te ondersteunen.” In die handreiking staat onder andere een stappenplan waarmee scholen samen met de regionale vervoerder het leerlingenvervoer kunnen organiseren.

