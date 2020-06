Middelbare scholen na de zomer waarschijnlijk helemaal open. ‘Als dit klopt, is het goed nieuws’

Het is zeer waarschijnlijk dat middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open mogen, melden Haagse bronnen aan Trouw. De leerlingen hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer te bewaren tot elkaar, maar wel tot docenten.

Een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob wil het nieuws nog niet bevestigen. Volgens haar neemt het crisisberaad van het kabinet woensdag een formeel besluit over de kwestie. Premier Rutte en minister De Jonge (volksgezondheid) lieten eerder wel al doorschemeren dat het er goed uitziet voor de voorgenomen versoepelingen, waar het volledig opengaan van de middelbare scholen deel van uitmaakt.

Kleine groepjes

Middelbare scholieren mogen sinds begin juni weer deels naar school. Maar omdat ze onderling nu nog anderhalve meter afstand moeten houden, is het niet mogelijk om aan iedereen tegelijk les te geven. De meeste scholen laten kleine groepjes kinderen naar de les komen en combineren afstandsonderwijs met lessen in de klas. Over die aanpak bestaat onvrede onder zowel leerlingen als ouders.

Wat verandert er vanaf 1 juli? Het Outbreak Management Team vergaderde maandag over een pakket aan versoepelingen. De voorgenomen versoepelingen vanaf 1 juli gaan door, bevestigen Haagse bronnen aan Trouw. Dat betekent dat er vanaf dan maximaal honderd mensen bij elkaar mogen komen in bijvoorbeeld de horeca, theaters en bijeenkomsten zoals begrafenissen en bruiloften. Nu zijn dat er nog dertig. Middelbare scholen gaan naar alle waarschijnlijkheid na de zomer weer helemaal open. De leerlingen zouden dan geen afstand meer hoeven te bewaren tot elkaar, maar wel tot de docenten. Het gaat verder om de heropening van sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s. Die moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen, zoals een goede ventilatie en maatregelen om afstand te kunnen houden.

Vrijwel alle scholen geven nu nog veel online onderwijs. In de fysieke lessen geven scholen vaak voorrang aan een selecte groep leerlingen, zoals de kwetsbare leerlingen, leerlingen met praktijkvakken en leerlingen die volgend jaar eindexamen doen. Veel leerlingen gaan maar een paar uurtjes per week naar school. “Voor leerlingen bij wie het goed gaat kunnen een paar mentorgesprekken tot de zomer voldoende zijn”, zei rector Rob Fens van de Wolfert van Borselen Scholengroep in Rotterdam eerder in Trouw.

Als de afstandsmaatregel komt te vervallen, kunnen kinderen in september weer allemaal naar school. Scholierenorganisatie Laks is daar groot voorstander van. “Wij denken dat de maatschappelijke gevolgen voor deze generatie zwaarder wegen dan de mogelijke gezondheidsrisico’s, die beperkt zijn”, zegt voorzitter Pieter Lossie. Uit een peiling van Laks bleek eerder dat veel scholieren ontevreden zijn over het afstandsonderwijs en achterstanden vrezen. Ruim tweederde van de tweeduizend respondenten gaat het liefst weer iedere dag naar school.

Op eigen houtje besluiten mag niet

Ook middelbare scholen popelen om terug te gaan naar ‘normaal’, bleek onlangs uit een peiling van de VO-Raad, de belangenorganisatie van middelbare schoolbesturen. Een ruime meerderheid hoopt na de zomervakantie de deuren weer volledig te kunnen openen. “Als dit klopt, is het goed nieuws”, zegt een woordvoerder van de VO-Raad. “Een meerderheid van de schoolbesturen wil het liefst na de zomer volledig open, zonder beperkingen. Als die anderhalve meter afstand tussen leerlingen eruit kan, is dat heel fijn.”

Onderwijsvakbond AOb wil pas reageren als het kabinet formeel een besluit neemt. De bond maakt zich zorgen over het gebrekkige zicht op corona op scholen. “We weten misschien hoeveel besmettingen er onder leraren zijn, maar we hebben geen idee op hoeveel basisscholen die coronagevallen zijn binnengekomen. Het lijkt me logisch daarnaar te kijken, want je wil weten of een school een bron is”, zei voorzitter Eugenie Stolk in het AD. Het RIVM telt alleen het aantal positief geteste leraren. Het ministerie van OCW krijgt wel bericht bij ‘grote uitbraken’ onder leerlingen, maar die zijn vooralsnog uitgebleven.

Premier Rutte spoort scholen aan om voorlopig in ieder geval alle leerlingen fysiek onderwijs te geven en zich niet te ‘beperken tot bijvoorbeeld een mentoruurtje of een paar toetsen’. Scholen die al op eigen houtje hebben besloten om het nieuwe schooljaar met een beperkt fysiek lesprogramma te starten, zijn teruggefloten door minister Slob. Via de Kamerleden sprak hij de schooldirecties vorige week aan. “Als u al aan ouders en leerlingen gaat communiceren over de periode na de zomer, doe dat niet.” Hij maant scholen te wachten tot woensdag, als er een formeel besluit valt.

