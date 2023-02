Middel X vaker gebruikt om te sterven na bekendmaking werkzame stof

Het zelfdodingspoeder middel X is in 2022 veel vaker gebruikt dan in het jaar daarvoor. Dat constateert het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) op basis van meldingen van artsen en andere zorgmedewerkers.

Vorig jaar kwamen bij het NVIC zestien meldingen binnen over mensen die het zelfdodingspoeder hadden gebruikt. Dat is een stijging van elf ten opzichte van 2021. Van twaalf van de zestien mensen is bekend dat de vergiftiging leidde tot de dood; twee van de zestien hebben het overleefd.

Volgens het NVIC houdt het aantal meldingen verband met de informatie die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) prijsgaf. Sinds CLW eind 2021 de naam van middel X op de website onthulde, zijn mensen gerichter naar het middel op zoek gegaan, vermoedt toxicoloog Antoinette van Riel van het NVIC.

Dat trekt CLW-voorzitter Frits Spangenberg zich niet aan. “Integendeel, ik vind dat we mensen die verlangen naar een humaan levenseinde, een dienst bewijzen. Er is een enorme behoefte aan eigen regie rond de dood. Vervelend vind ik dat het middel niet bij iedereen tot een zachte dood heeft geleid. Dat doet pijn.”

CLW hield het middel in eerste instantie geheim, zodat mensen het niet al te impulsief zouden bestellen. Een ongewenst neveneffect was dat mensen al googelend een alternatief poeder op het spoor kwamen. Dat is volgens CLW minder geschikt, mede omdat daarvoor een tegengif bestaat.

Alex S. verdacht van hulp bij zelfdoding bij tien mensen De Eindhovenaar die wordt vervolgd vanwege de verkoop van middel X, wordt verdacht van strafbare hulp bij zelfdoding door tien personen. Dat werd woensdag bekend bij een inleidende zitting in zijn zaak. De 29-jarige Alex S. zou het middel X honderden keren hebben verkocht, inclusief een anti-braakmiddel en een handleiding, zo blijkt uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie. Eerder bracht justitie de man nog in verband met de dood van 15 klanten die middel X ook daadwerkelijk zouden hebben gebruikt na aankoop. Justitie kiest er nu voor alleen de tien zaken te vervolgen waarin het duidelijkst zou blijken dat middel X direct verband houdt met het overlijden. S. wordt daarnaast verdacht van het witwassen van 90.000 euro, het drijven van een medicijnengroothandel zonder vergunning en het in bezit hebben van 3300 tabletten zonder vergunning. S. is namelijk geen arts of apotheker. De verdachte is lid van Coöperatie Laatste Wil. Overigens moeten op een later moment ook tien betrokkenen bij ‘huiskamerbijeenkomsten’ van Coöperatie Laatste Wil zich voor de rechter verantwoorden voor strafbare hulp bij zelfdoding, onder wie twee oud-bestuursleden. Volgens het OM hielden de tien ‘een systeem in stand waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt’. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Alex S. staat gepland op 3 juli.

Heeft u hulp nodig? Bel 113 Zelfmoordpreventie op 0900 0113 (24 uur per dag te bereiken) of kijk op 113.nl.