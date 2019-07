Michael P. krijgt geen strafvermindering: opnieuw 28 jaar cel en tbs voor verkrachten en doden Anne Faber

P. was vrijdag aanwezig in de zittingszaal. Hij was in hoger beroep gegaan tegen de eerdere veroordeling bij de rechtbank, omdat hij de straf van 28 jaar en tbs te hoog vond. Bovendien werd hij tijdens zijn arrestatie zo hardhandig aangepakt dat hij gewond raakte aan zijn schouder. Daar wilde hij strafvermindering voor.

Hoe P. is aangepakt door het arrestatieteam is inderdaad tegen de regels, vindt het hof, die sprak over een vernederende en onmenselijke behandeling. Toch is het geen reden om de straf te verlagen. Hij legde tijdens de arrestatie geen verklaring af. Sterker nog, omdat P. boos was over de behandeling, hield hij dagenlang zijn mond. Het hof ziet daarin de bevestiging dat hij vooral uit eigen belang handelt.

De enige reden om de straf wel enigszins te matigen, is dat P. licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Bij hem is zowel borderline als een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Welke van de stoornissen de hoofdrol speelde tijdens de verkrachting, het ontvoeren en doden van Anne Faber, is niet vast te stellen, aldus het hof.

Moord vindt het hof niet bewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat P. die avond in september 2017 met het plan op pad ging om iemand van het leven te beroven. Het Openbaar Ministerie vond van wel. Zo zette P. zijn telefoon uit en had hij een mes en tiewraps bij zich.

Toch is de oplegde straf gelijk aan de eis van het OM. Er is sprake van gekwalificeerde doodslag, wat betekent dat P. zijn slachtoffer om het leven bracht om de eerdere verkrachting te verhullen. Daar kan een even hoge straf op volgen als bij moord. P. heeft twee weken om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

