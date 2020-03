MH17-strafzaak wordt volgens het OM waarschijnlijk pas volgend jaar inhoudelijk behandeld

Het Openbaar Ministerie (OM) gaf dinsdagochtend een toelichting op de stand van zaken in het onderzoek naar het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne. Het onderzoek beslaat inmiddels 36.000 pagina’s verdeeld over 102 ordners, plus duizenden bestanden aan beeld- en geluidsmateriaal en verwijzingen naar websites.

Het OM zei te verwachten dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak mogelijk niet eerder dan ‘in de loop van 2021’. Het proces zit nu nog in de voorbereidende en inventariserende fase en de officier van justitie houdt er rekening mee dat noodzakelijk aanvullend onderzoek niet voor het einde van dit jaar klaar zal zijn. Pas dan kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.

Justitie ging onder meer uitgebreid in op het horen van bedreigde getuigen die in het rampgebied wonen, en van getuigen die iets van de Russische autoriteiten te vrezen hebben. Justitie wil dat de rechter-commissaris voor de inhoudelijke behandeling nog zes anonieme getuigen hoort. Vanwege de gevaren heeft een aantal getuigen gevraagd om zijn of haar identiteit af te schermen. Justitie en de onderzoeksrechter hebben die verzoeken gehonoreerd.

Een getuige werd tot twee keer toe bezocht door gewapende personen

Zo zei een getuige – in het dossier heet hij V7 – dat hij ‘bang is voor repressailles’, aldus het OM. De getuige had een filmpje gestuurd naar het onderzoekteam JIT, maar werd daarna tot twee keer toe bezocht door gewapende personen. Na deze intimidatie is hij gevlucht. Volgens justitie is het een voorbeeld van het ‘schrikbewind’ dat heerst in de door pro-Russische separatisten uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk (DNR).

Het OM lichtte een tipje van de sluier op over het bewijsmateriaal dat bij inhoudelijke behandeling van de zaak uitgebreider aan de orde zal komen. Bij justitie heeft zich onder meer iemand gemeld die in de buurt van de Buk-lanceerder stond toen de raket werd afgevuurd. Deze getuige was lid van een van de rebellenmilities en bewaakte op dat moment een kruispunt. Volgens hem waren er rond de raket-installatie mensen met een Russisch accent actief. Ook meent hij personeel van geheime dienst FSB te hebben gezien.

De enige verdachte die nu door advocaten wordt vertegenwoordigd, tijdens het proces is Oleg Poelatov, destijds de tweede man van de inlichtingendienst van de rebellen. Zijn raadslieden lieten weten dat hij zegt onschuldig te zijn aan wat hem ten laste is gelegd. Het OM wil Poelatov zelf horen tijdens het proces, en stelt dat dat zowel in zijn belang is, als in het belang van de waarheidsvinding.

Het OM besprak dinsdagmorgen de mogelijkheid om een vrijgeleide voor hem aan te vragen, zodat hij zonder te worden gearresteerd naar Nederland kan komen. De officier van justitie zei dat voor een vrijgeleide nooit volledige garantie is te geven. Als er aangifte wordt gedaan van andere strafbare feiten, of als er van andere landen een uitleveringsverzoek komt, is Nederland verplicht hem alsnog te arresteren.

De advocaten van Oleg Poelatov voelen zich opgejaagd door het OM

Poelatovs raadslieden kunnen nog niet zeggen of de verdachte bereid is een verklaring af te leggen. Zij vinden dat het OM hen opjaagt. De advocaten kregen het dossier ongeveer een maand geleden pas, en zij stellen dat de tijd tot het volgende serie zittingen in juni al te kort is om alles te lezen.

Het OM stelde dat veel extra onderzoek en toetsen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat bewijsmateriaal als de vele afgeluisterde telefoongesprekken en het beeldmateriaal van de mobiele Buk-raketlanceerinstallatie betrouwbaar zijn. Bij twijfel zijn onder meer experts van het Nederlands Forensisch Instituut en het KNMI ingeschakeld.

Het OM hekelde onder meer de opstelling van Rusland en stelde dat het land zich schuldig maakt aan een ‘cynische desinformatiecampagne’ sinds de dag dat het vliegtuig werd neergeschoten. Ook stelde de officier van justitie dat Rusland een aantal keren aantoonbaar misinformatie heeft verspreid en dat het land de betrouwbaarheid van het JIT-onderzoek ten onrechte in twijfel trekt. “Wie bewijs vervalst en met tegenstrijdige uitleg komt, is niet de beste bron om bewijs te beoordelen”, zei de officier.

