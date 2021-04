Met zijn allen door de tompouce drive-through, in Zwolle vindt niemand de sobere Koningsdag erg

Toeterend stuurt Jacques Schreuder zijn luxe uitgevoerde BMW de tompouce drive-through in. Hij schuift het glimmende raampje open. “Ik ben vroeg uit de veren. Het is namelijk een bijzondere dag!”, roept hij. “Mijn zoon is vandaag jarig.” Hij glundert en pakt vier oranje gebakjes aan. “Het is het enige uitje vandaag, verder is er niets te doen, hè.”

Aan de andere kant van de tafel houdt Cynthia Wevers de bestellijst zorgvuldig bij. De penningmeester van de plaatselijke Oranjevereniging in de Zwolse buurtschap Spoolde beheert de 350 tompouces van de Hema met verve – én een Limburgse vlaai voor het mooist verklede gezin. “Het is alleen al leuk om de buren op deze manier weer even te zien. Volgens mij is hiermee een nieuwe traditie geboren.” Voorzitter Erik Jan Jansen kijkt van een afstandje tevreden toe. “File in de Meenteweg, dat we dat nog eens mochten meemaken!”

Feest op de oprit

Het coronavirus dwingt tot een sobere Koningsdag in Zwolle, dus maken inwoners er zelf maar wat van. Vanuit de toren van de Zwolse Peperbus begint de dag met het Wilhelmus waarna de meeste Zwollenaren de verjaardag van de koning op eigen oprit vieren, of kleinschalig samen met de buurt.

Niet ver van de tompoucestraat geeft de twaalfjarige dj Justin op de oprit een koningsdagconcert. “Ik verveelde me. En buiten op anderhalve meter afstand mét ventilatie kan dit perfect.” Hij zet zijn koptelefoon weer op en draait behendig aan zijn draaitafel. “Om 14.00 uur gaat mijn speciale mix in première”, roept hij boven de beat uit.

Een wijk verderop, op de kruising van de Oranje Nassaulaan en de Koning Willem Alexanderstraat, is na een spontaan bericht in de plaatselijke buurtapp een kleedjesmarkt ontstaat. “In allerijl hebben we wat spullen verzameld om te verkopen op de oprit”, glimlacht Peter van Gerner vanachter zijn oranje zonnebril. De vader van Tijn (6), Bram (5) en Sophie (bijna 1) vindt het stiekem helemaal niet erg dat in de binnenstad niets te doen is. “Je hoeft wat minder op zo’n dag, eigenlijk wel lekker.”

Platenkoning haalt Vrijmarkt naar zijn winkel

In het centrum van Zwolle is er weinig aan. Maar wie achter de voordeuren kijkt, ziet gezellige initiatieven ontstaan. Zo heeft de Zwolse ‘platenkoning’ Hank Monteban zijn zaak ‘Diskid’ geopend voor iedereen “die voor weinig plaatjes op de kop wil tikken”. Op afspraak, drie liefhebbers mogen tegelijk tussen de platen snuffelen. “Normaal staan we op Koningsdag op de Groningse vrijmarkt, nu halen we de vrijmarkt naar onze winkel”, vertelt Monteban trots. Binnen rent vaste klant Harry Hendriks van de ene naar de andere bananendoos. “In coronatijd toch een beetje het marktgevoel beleven. Ik moet toch wat met mijn platenverslaving?”

Minder gezellig in Indische buurt

Niet overal zit de Koningsdagsfeer er goed in. In de multiculturele Indische Buurt is bijna niemand op straat en wapperen er ook nauwelijks vlaggen aan de gevels. Alleen bij de zusjes Yadaira (11) en Dyanaira (14) in het betegelde voortuintje is wat reuring. Kleurrijke tweedehands kleding hangt aan de voordeur. “Mama’s idee, hoor”, zegt Dyanaira, die wat verveeld in de vensterbank zit. Haar zus Yadaira vindt het maar een saaie bedoeling in de buurt op Koningsdag. “Normaal gaan we altijd naar de rommelmarkt, dat kan nu ook niet”, moppert ze.

In de tompoucestraat in Spoolde rijdt Adriaan Smit met fluitje in de mond en tompouce onder de arm de wijk weer uit. “De rest van de dag een beetje voor de tv, dat is het wel. Maar wel met een oranje bittertje erbij, moet kunnen toch?”

