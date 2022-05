Met veelkleurige lapjesrokken ruimden vrouwen de scherven van de oorlog op

Het Fries Museum opent een expositie met verhalen en foto’s van ‘bevrijdingsrokken’. Wat betekent het om zo’n symbolisch kledingstuk in de familie te hebben? ‘Met al die lapjes werden de scherven van de oorlog opgeruimd.’

Totdat haar heupen eruit groeiden, paradeerde Annie van Buren-Cannegieter (84) uit Bolsward iedere Bevrijdingsdag rond in een veelkleurige lapjesrok, die haar moeder naaide van stukjes verdwaalde stof die Annie ophaalde bij buren en bekenden. Ze was zeven jaar toen het Friese Woudsend, waar ze indertijd woonde, bevrijd werd. “Ik hoor het gebrom van de vliegtuigen van de tommy’s nog.”

Er zijn naar schatting zo’n achtduizend ‘Nationale Feestrokken’ in omloop, zoals de lapjesrokken gedoopt werden na de oorlog. Mevrouw Van Buren-Cannegieter heeft haar exemplaar vandaag, op 5 mei, van zolder gehaald en aan een hangertje boven gehangen, mooi in het zicht. “Ik vind het een heel bijzonder rokje, het is voor mij een symbool van de vrijheid die we vieren.”

Annie van Buren-Cannegieter houdt de feestrok vast die haar moeder voor haar maakte. Beeld © Marleen Annema

Kostbaar bezit

Een foto van Annie met haar feestrok in haar handen, hangt sinds deze week in de hal van het Fries Museum, als onderdeel van een expositie over feestrokken. De zelfgemaakte kledingstukken zijn voor veel families nog steeds een kostbaar bezit. “Mijn moeder heeft belangrijke datums in de rok geborduurd, zoals 17 april 1945, toen Woudsend bevrijd werd”, vertelt Van Buren-Cannegieter.

Met de rok in haar hand vertelde Annies moeder haar verhalen over de oorlog. En Van Buren-Cannegieter vertelde die verhalen weer door aan haar eigen dochters. Een van de twee heeft de feestrok zelfs nog eens gedragen op 5 mei, vertelt ze. Tegelijkertijd houdt de rok Annies moeder, die al lang geleden overleed, dichtbij. “Ze maakte hem speciaal voor mij. Er zitten ook lapjes bij van haar eigen jurken.”

Beeld Collectie Fries Verzetsmuseum

Idee van verzetsheldin

De feestrok was een idee van de Amsterdamse verzetsheldin en feministe Mies Boissevain, die tijdens de oorlog haar man en twee zoons verloor. Boissevain overleefde zelf de kampen Vught en Ravensbrück. Haar man overleefde Buchenwald niet, haar twee zoons werden in Nederland gefusilleerd door de Duitsers vanwege hun werk voor het gewapende verzet in Amsterdam.

“Ze kwam niet terug uit de kampen als een gebroken vrouw”, vertelt haar neef Niels Halbertsma, inmiddels 92 jaar oud, “nee, ze was moedig en krachtig, en ging meteen weer aan de slag. Al voor de oorlog was ze een feministe. Ze wilde dat vrouwen meewerkten aan de wederopbouw van Nederland, daar moest de feestrok een symbool voor worden. Met al die oude lapjes konden vrouwen de scherven van de oorlog opruimen. Maar samen vormden de stofjes juist een mooi, nieuw geheel.”

Symbool van eenheid

Volgens Boissevain moest de rok ‘eenheid in veelheid, nieuw uit oud, opbouw uit afbraak’ symboliseren. Ze kwam op het idee in de gevangenis, toen ze van vrienden en familie een lapjesdas kreeg waarin ze hun kleding terug herkende. Ze vertelde de verhalen bij die stukjes stof aan haar medegevangenen en dat werkte troostend en versterkte de saamhorigheid.

Tets Halbertsma houdt de rok vast die de moeder van Niels Halbertsma maakte na de oorlog. Beeld © Marleen Annema

In een kleine Morris door het land tuffen

Halbertsma was vlak na de oorlog zestien jaar en mocht zijn tante in een klein Morrisje door Nederland rijden naar allerhande lezingen, bijvoorbeeld bij de Plattelandsvrouwenvereniging. Hij zat er altijd stilletjes te luisteren achterin de zaal. Er was een zin die Mies Boissevain iedere lezing herhaalde, herinnert hij zich. “Mannen maken alleen maar oorlog, wij vrouwen kunnen de wereld in de juiste staat terugbrengen.”

Halbertsma: “Ik weet nog heel goed dat ze zich één keer richtte tot mij en zei: ‘Nietwaar, Niels?’ Ik was daar de enige man, of eigenlijk jongen. Ik kreeg een róde kop van de schrik. In de auto na afloop zei ze: ‘Ach, was dat nou zo erg?’”

Stiekem was, zegt Halbertsma, de feestrok dus niet alleen een symbool van wederopbouw, maar óók van de vrouwenemancipatie waar zijn tante van droomde. Ze richtte zelfs een partij op waarmee ze méér vrouwen in de Amsterdamse gemeenteraad wilde krijgen. Boissevain pleitte ervoor om de rok te dragen op nationale hoogtijdagen en bij belangrijke privéaangelegenheden.

De moeder van Niels Halbertsma, Sara, maakte ook zo’n veelkleurige rok. Het gezin overleefde aan het eind van de oorlog ternauwernood een bombardement van de geallieerden op het Duitse Gestapo-gebouw in Amsterdam, waar ze vlak naast woonden. “Ik weet het nog als de dag van gisteren allemaal”, zegt Halbertsma. “Al die ellende die de oorlog met zich meebracht.”

Dat de bevrijdingsrok die zijn moeder vervaardigde, nog in de familie is - bij zijn nichtje Tettje Halbertsma, die ook op een foto in het Fries Museum komt te hangen - vindt hij een troost. “De angst waarin je leefde in de oorlog was verschrikkelijk. De feestrok helpt ons beseffen wat een voorrecht het is dat we in vrijheid mogen leven.”

