Met ruim 90.000 tests per dag, is de maximale testcapaciteit van de GGD bereikt

Het is druk bij de GGD. Erg druk zelfs. Wie op maandagochtend probeerde een afspraak te maken voor een coronatest, werd regelmatig teleurgesteld. Nu is het maandag altijd druk bij de GGD, veel mensen wachten tot na het weekend met bellen, maar desalniettemin lijkt de maximale testcapaciteit van de GGD in zicht. De landelijke koepel GGD GHOR zei maandag tegen Trouw dat het hoopt op een ‘spoedige stabilisatie’ van het aantal tests.

Dinsdag hangt de vlag er alweer anders bij: in een persbericht laat koepel GGD GHOR weten dat de maximale capaciteit is bereikt. De dienst probeert 120.000 tests per dag af te nemen maar of dat gaat lukken is de vraag. “ hangt af van de beschikbaarheid van personeel,” zegt GGD GHOR programma directeur COVID-19 Jaap Eikelboom.

Want van een stabilisatie is nog geen sprake. De lijn van het aantal tests per dag schiet nog altijd vrij steil omhoog, met de gebruikelijke dip in het weekend. Afgelopen vrijdag nam de GGD ongeveer 83.000 tests af, waarvan één op de vijf uitslagen positief was. Maandag werden ruim 91.000 mensen getest.

De maximale capaciteit van de GGD is op papier 90.000 tests per dag. Dat staat in het rapport ‘Roadmap testen, traceren en vaccineren’, voor het huidige kwartaal. De zogeheten Stuurgroep Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit heeft voor het najaar berekend hoeveel tests de GGD kan verwachten en kwam uit op maximaal 95.000 tests per dag.

Nog nooit boven de 90.000 tests per dag

Maar de huidige groei van het aantal tests gaat harder dan waarop de GGD in haar rapport anticipeerde. Hierdoor komen die 90.000 tests per dag nu al in beeld. Nog nooit voerden de GGD’en meer dan 90.000 tests op één dag uit. Het hoogste aantal afgenomen tests op één dag is 89.149 op 24 maart van dit jaar. In die kalenderweek werden 548 duizend Nederlanders getest. De huidige weekcijfers komen in de buurt van dat getal.

Koepel GGD GHOR Nederland laat weten dat de GGD’en blijven meebewegen met de stijgende testvraag, bijvoorbeeld door meer locaties te openen, openingstijden te verlengen en op bestaande locaties meer testlijnen op te tuigen. De vraag of de GGD’en structureel meer dan 90.000 tests per dag kunnen uitvoeren moet de GGD GHOR nog beantwoorden.

Problemen bij het callcenter

Een probleem bevindt zich nu al bij het landelijk callcenter, dat op piekmomenten het aantal bellers niet aankan. Ook het online afsprakensysteem geeft regelmatig aan dat er geen testplaats is gevonden, of komt met suggesties die tientallen kilometers verderop liggen. Zo werden mensen vanuit Ede en Apeldoorn maandag naar Amersfoort of Zwolle gestuurd.

Vanuit het hele land klonken maandagochtend berichten over lange wachttijden aan de telefoon of de onmogelijkheid om een afspraak te maken bij de GGD. De maandag is een traditioneel drukke dag bij de GGD-testlijn. Zo werden vorige week maandag 100.000 testafspraken gemaakt. Volgens de GGD GHOR moeten mensen inderdaad soms iets langer wachten of verder reizen om getest te worden, maar kunnen de GGD’en de testvraag nog wel aan.

Testbereidheid ligt laag

Het is echter de vraag wat mensen doen als ze er niet in slagen om snel of dichtbij een testafspraak kunnen maken. Bekend is dat de testbereidheid onder Nederlanders laag ligt en deskundigen hameren er telkens op dat testen laagdrempelig moet zijn omdat mensen anders afhaken.

Ook meldden verschillende mensen maandag via sociale media dat ze als alternatief zelftests hebben gekocht om zo uitsluitsel te krijgen. Dit is geen onbekend fenomeen: uit gegevens van de RIVM gedragsunit doet bijna één op de drie mensen bij klachten eerst een zelftest. Daar kleeft een risico aan. Een zelftest is veel minder precies dan een PCR-test bij de GGD. Of te wel: een negatieve uitslag wil niet altijd zeggen dat iemand het virus daadwerkelijk niet bij zich draagt. Het advies is om met klachten de GGD-teststraat te bezoeken.

