Met ‘nul vertrouwen’ staan boeren op de stoep bij de Tweede Kamer

Met twee koeien lopen twee boeren over de stoep langs de Tweede Kamer in Den Haag. Tegelijk verzamelen zich ongeveer honderd boeren met circa vijftig trekkers bij het gebouw. Er zijn spandoeken met teksten als ‘Geen geouwehoer, waardeer onze boer’.

De broers Tim (21) en Rick Corts (24) uit Hazerswoude-dorp zijn ‘via de binnenwegen’ met de trekker naar Den Haag gereden. “Ik wil het bedrijf van mijn ouders overnemen”, zegt de jongste van de twee. “Wij hebben 70 koeien en bij ons in de buurt moeten we 47 procent stikstof reduceren. Dat betekent dat er nog 35 koeien overblijven. Dat is niet rendabel.”

‘Alleen maar krimpen’

De broers hebben er ‘nul vertrouwen’ dat in het kabinet extra maatregelen neemt zodat het bedrijf ook met minder koeien kan worden voortgezet. Zij zien ‘alleen maar krimpen’. “Niemand geeft ons fatsoenlijk perspectief”, zegt Tim Corts.

De Tweede Kamer stemt dinsdag aan het einde van de middag over de stikstof-plannen van minister Christianne van der Wal. Zij schetst daarin dat de natuur in Nederland er zo slecht voorstaat dat de uitstoot van stikstof met spoed omlaag moet. De landbouw is met 40 procent de belangrijkste veroorzaker van stikstof. De uitstoot moet terug, afhankelijk van de regio, met ongeveer 12 procent tot 70 procent in de buurt van kwetsbare natuur in Natura2000-gebieden. De provincies moeten daarover het komende jaar gaan praten met onder meer boeren en natuurorganisaties.

Meerdere acties

In den Haag proberen de boeren zich dinsdag enigszins redelijk op te stellen. Zij houden de omvang van de demonstratie beperkt, laten een paar rijstroken naast de Tweede Kamer vrij en kopen een ijsje bij een ijskarretje. Elders in Nederland waren dinsdag opnieuw wegen geblokkeerd, zoals de A28 bij Meppel en de A12 bij Gouda en werden hooibalen langs de wegen in brand gestoken. Volgens de boeren om te laten zien dat ‘het land in brand staat’. Maandag waren er veel meer blokkades van snelwegen, gingen de boeren opnieuw verhaal halen bij het woonhuis van minister Van der Wal en werd mest gestort bij de voordeur van een gemeentehuis.

Publieke opinie

De broers Corts zijn niet bang dat zij de sympathie van het publiek verliezen door blokkades van snelwegen en verstoring van het privéleven van de minister. “Ik ken de collega’s die dat doen niet, maar snap het wel”, zegt Tim Corts. “Zelf reden wij vanochtend over de binnenwegen. Maar over de snelweg is in principe wel veiliger. Op de binnenwegen fietsen kinderen.”

Ook Jaap van Dijk (67), met 200 koeien melkveehouder in Voorhout, boven Den Haag, is niet bang voor de publieke opinie. “Toen ik hier naar toe reed, zag ik alleen maar duimen omhoog. Nul middelvingers.”

