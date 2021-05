Met nieuwe ontploffing neemt de spanning tussen Ajax- en Feyenoordaanhang toe

Opnieuw is een café dat een link heeft met voetbalsupporters het doelwit geworden van een ontploffing. Vrijdagavond was het de beurt aan café Vak West, in Amsterdam West. Deze ontploffing past in een serie die te maken lijkt te hebben met oplopende spanningen tussen aanhangers van Ajax en Feyenoord.

Zondag staat in Rotterdam de klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Bij die wedstrijd is geen publiek aanwezig.

Bij de ontploffing van vrijdagavond vielen geen gewonden. Het café in Amsterdam was immers gesloten vanwege de coronamaatregelen. Daarbij viel de schade mee omdat het café was afgesloten met een rolluik. Het explosief is waarschijnlijk gemaakt van zwaar, illegaal vuurwerk. Volgens de uitbater is het café geen uitgesproken Ajax-bolwerk, al komen er wel Ajax-supporters binnen.

Explosies in Rotterdam

De politie kan nog niets zeggen over de verdere toedracht van de ontploffing, of over een eventueel verband met eerdere ontploffingen in Rotterdam. Daar was het in de nacht van 4 op 5 mei raak bij een café waar veel Feyenoord-aanhangers komen. Ook bij het portiek van een woning ging een explosief af. Donderdag volgden opnieuw ontploffingen bij een zogeheten Feyenoord-café en bij twee woningen. De schade was groot, maar niemand raakte gewond.

Voor de ontploffingen in Rotterdam heeft de politie vrijdagavond iemand opgepakt. Een 21-jarige man uit Amsterdam wordt ondervraagd. Het onderzoek gaat ondertussen verder.

Panden bewaken

Na de explosie van vrijdagavond in Amsterdam zijn de spanningen tussen een deel van de twee supportersgroepen opgelopen. Onder aanhangers van Feyenoord bestaat het plan om in aanloop naar de wedstrijd van zondag op diverse plekken in Rotterdam panden te bewaken.

Ajax-aanhangers waren vorige maand ook al betrokken bij een grote vechtpartij. De fans wilden spelers van hun club uitzwaaien die op weg waren naar Rotterdam voor de bekerfinale tegen Vitesse. Dat deden zij bij de Ikea in Delft. Dat trok relschoppers aan van andere clubs, waarna op de parkeerplaats van de meubelwinkel een vechtpartij uitbrak. De politie arresteerde 32 mensen.

Rellen bij trainingscomplex

Los van de explosies ging het zaterdag mis bij het trainingscomplex van Feyenoord waar tientallen supporters slaags raakten met de politie. Ze bekogelden agenten met vuurwerk en verkeersborden en hielden zich niet aan de coronamaatregelen. De supporters waren aanwezig vanwege de wedstrijd zondag. Eerder dit jaar liep het rond de laatste training voor de klassieker ook uit op ongeregeldheden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet daarop weten dat niet meer te willen. Daarom waren er zaterdagochtend al voor aanvang van de training politiemensen op de been. “De supporters kwamen in grote groepen met fakkels en reageerden op onze aanwezigheid”, aldus de woordvoerster. Er zouden zeker vijf mensen zijn gearresteerd, maar zij kon dat nog niet bevestigen.