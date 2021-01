Met jeugdwerkers op pad door Venlo: ‘We moeten niet te vroeg juichen’

“Alles rustig?”, vraagt Johnny Driessen (37) een groep jongeren in een vervallen rookhokje in Venlo-Oost. Het is half acht ’s avonds, de tijd waarop het deze dagen op veel plekken in Nederland onrustig is. Driessen (petje, lange jas, stoppelbaardje) is volgens zijn collega’s dé jongerenwerker van Venlo, die deze buurt in de laatste tien jaar samen met jongeren en buurtbewoners heeft opgeknapt. De acht jongens in het rookhokje, allen tussen de 14 en 18, niet-westerse achtergrond, geven Driessen een boks. “Alles rustig”, zegt één van hen. “Ik ben vanavond voor negen uur thuis.” Driessen knikt en gaat verder op zijn ronde. “Ik geloof hem.”

Sinds de rellen van afgelopen zondag in Venlo gaat Driessen elke avond op patrouille in verschillende buurten van Venlo om zich te verzekeren dat ‘zijn jongeren’ geen domme dingen doen. De rellen in de Noord-Limburgse stad waren de avond na de uitbarsting in Eindhoven heftig. Een antiekwinkel werd vernield en een agent raakte gewond door een steen die door de ruit van een politiewagen werd gekogeld. De burgermeester stelde na afloop een noodverordening in.

In heel Nederland worden jeugdwerkers gevraagd hun rondes uit te breiden, om op straat, in ieder geval tot de avondklok, contact te blijven maken met jongeren. Om ze er vooral op een positieve manier op te wijzen dat ze goed nadenken over de mogelijke consequenties van hun acties.

Driessen is zich zondag kapot geschrokken, zegt hij, had het brute geweld tegen politie en winkelpanden niet zien aankomen. “Ken je de film Olympus has Fallen?”, vraagt collega-jeugdwerker Elias Arssi (24), “met ingestorte gebouwen in de stad? Dat gevoel had ik gisteren, dat dit met Venlo kon gebeuren.” Ook Driessens jongeren waren dicht bij het geweld te vinden, hoewel hij ze geen vernielingen heeft zien aanrichten of agressie zien plegen. “Maar ik weet het niet honderd procent zeker. Door de mondkapjes kon ik niet iedereen herkennen.”

Hij voelt zich ergens schuldig, want juist Driessen had dé graadmeter van het gevoel onder jongeren in Venlo moeten zijn. Vier dagen per week werkt hij van tien ’s ochtends tot tien ’s avonds met jongeren in zijn buurthuis annex skatepark, met een select groepje zelfs tijdens deze strenge lockdown. Wat had hij gemist? “Zoveel agressie. Zo massaal. Dat was echt ongekend.”

Driessen geeft nu elke jongen die hij tegenkomt een snelle boks. Het is rustig tussen de rijtjeshuizen van Venlo-Oost. Bij het speeltuintje is normaal elke avond wel een groep jongens te bekennen die na hun shift in de Albert Heijn samen een sigaretje komen roken. Misschien is het te rustig. Wat als jongeren zich vanavond opnieuw bij station Venlo verzameld hebben, waar het twee dagen eerder zo misging?

Jeugdwerkers Johnny Driessen en Elias Arssi op weg naar het station, waar jongeren twee dagen eerder vernielingen aanrichtten. Beeld Koen Verheijden

Twee hele goede voetballers

Op weg naar het station loopt Driessen nog ietwat onrustig langs de sporen van de rellen. Ingegooide ramen van een ouderwetse lampenwinkel. Dichtgetimmerde winkelpanden. Zondag vlogen de stenen hier door de lucht. Driessen vertelt hoe hij twee bekende jongens, nieuwsgierig door de sensatie en verveeld door de lockdown, steeds dichter bij het geweld zag komen. “Het zijn twee hele goede voetballers. Ik zei: dat ga je toch niet allemaal riskeren? Hier vliegen stenen door de lucht, overal ligt glas, de politie pakt mensen op. Wat zou dat voor je voetbalcarrière kunnen betekenen?” Wegsturen naar huis kon zondag niet, besefte Driessen, daarvoor was het simpelweg te spannend voor ze. “Maar op afstand houden lukte wel.”

Op het gezicht van Driessen verschijnt nu een enorme glimlach. Rondom het station is het uitgestorven – er is geen enkel groepje jongeren te bekennen, geen greintje agressie, geen politie. Inwoners laten ontspannen hun hond uit, bovenaan de trap van het Limburgse Museum sporten drie mensen op zachte dancemuziek. “Ik vind het jammer voor jullie dat dit geen actieverhaal is”, zegt Driessen tegen de journalist en fotograaf, “maar ik ben ontzettend opgelucht.”

Jeugdwerkers Johnny Driessen en Elias Arssi checken in met straatcoach Sadik, die rondjes door Venlo rijdt. Beeld Koen Verheijden

De dag na de rellen waren zijn jongeren tijdens het voetballen nog onrustig, zegt Driessen. Gaat er vanavond weer wat gebeuren? “Maar vandaag was het veel relaxter.” Collega Arssi bekijkt het positief: voor de jongeren die alleen uit nieuwsgierigheid rondom de rellen te vinden waren en zelf geen vernielingen aanrichtten, was zondagavond misschien een moment van ontlading na een bar jaar. “Misschien wel genoeg ontlading om de komende tijd weer door te komen.”

Komt de rust in Venlo door ouders die hun kinderen onder druk van de politie en burgermeesters binnenhouden? “Misschien”, zegt Driessen. Wat hij vooral denkt, wat hij hoopt te denken, is dat de kern van dertig tot veertig geweldplegers niet uit Venlo kwam. “Ik hoor geruchten dat de aanstichters ook in Eindhoven waren. Die hier echt kwamen rellen om te rellen. En een deel van de Venlose jeugd meesleurde daarin.”

Een opluchting, want als het deels door Venlose jongeren zou zijn aangesticht, had hij die jongens eerder in het vizier moeten hebben. Maar hij weet het niet zeker, erkent hij. Wie weet is één van de Venlose jongens wél veel te ver gegaan, en valt de schuld niet af te schuiven op buitenstaanders.

De komende dagen blijven Driessen en Arssi elke avond rondlopen, net zoals vanavond parallel met het busje van straatcoach Sadik. “We moeten niet te vroeg juichen”, zegt Arssi. “Het is nu doordeweeks. Wie weet wat ons dit weekend te wachten staat.”

