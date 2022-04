Met het sturen van pantserhouwitsers gaat de Nederlandse steun aan Oekraïne een stap verder

Nederlandse stuurt het zwaarste artilleriegeschut dat de krijgsmacht tot zijn beschikking heeft naar Oekraïne. Samen met de Duitsers zal Nederland ‘een beperkt aantal’ pantserhouwitsers 2000 afstaan aan het Oekraïense leger. Nederland levert de houwitser, de Duitsers zorgen voor het munitie en de training van Oekraïense militairen.

Door pantserhouwitsers af te staan, gaat Nederland een stap verder in de steun aan Oekraïne. Het wapen zorgt voor een aanzienlijke versterking van de Oekraïense vuurkracht. Eerder hebben ook de Canadezen en Amerikanen al pantserhouwitsers toegezegd. Zij leveren de M777, een kanon dat niet zoals de 2000 op een voertuig met rupsbanden staat maar door een ander voertuig wordt voortgetrokken.

Verschil met een tank

De houwitser die Nederland levert, lijkt aan de buitenkant op een tank. Het heeft geschutskoepel, rupsbanden en een imposant kanon. Het kanon van een houwitser is groter dan dat van een tank. De zwaarste tank die het Nederlandse leger heeft, de Leopard 2A6, heeft een 120mm-kanon. De houwitser vuurt granaten af van 155 mm.

Een groot verschil is ook de afstand die beide gevechtsvoertuigen kunnen overbruggen met hun granaten. Een tank kan tot 4 kilometer vijandelijke voertuigen beschieten, de houwitser komt met de moderne excalibur-granaten tot 50 kilometer. Daarmee is ook de functie van de houwitser anders dan van een tank. De houwitser bevindt zich achter het front terwijl de tank juist aan het front vecht in een directe confrontatie met de vijand.

Niet weggeven

Militaire technologie zoals die in de houwitser samenkomt, geef je niet zo snel weg. Daarom ook was er binnen de krijgsmacht kritiek op de levering. De voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) Niels van Woensel zegt dat de levering gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht. In totaal heeft Nederland 54 houwitsers waarvan ongeveer de helft in gebruik is.

Nederland levert al langer wapens aan Oekraïne, maar nu wordt voor het eerst overwogen om wapens te leveren die Nederland zelf in gebruik heeft. Van Woensel noemt dat een bijzondere keuze. “De krijgsmacht kan de taken die het heeft nu niet goed uitvoeren, bijvoorbeeld hoofdtaak 1: het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. We weten dat we al jaren een tekort hebben, en we moeten zorgen dat dat snel op orde komt.”

De voorzitter benadrukt dat hij de afweging van de minister begrijpt. “Dit zijn hoogwaardige stukken die verschil kunnen maken op het gevechtsveld van Oekraïne, dus ik snap de afweging om ze te sturen.”

