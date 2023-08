Met het studiejaar begint ook het schurftseizoen. ‘Goede hygiëne is geen garantie dat je het niet krijgt’

Anticonceptie-Twister, blind een condoom om een dildo doen en schurftmijten vangen: allemaal manieren om de nieuwe studenten te boeien voor de voorlichting van de GGD Hollands Midden. Het trekt aardig wat bezoekers naar hun kraam op het Leids Eerstejaars Festival, dat onderdeel is van de introductieweek El Cid.

Geneeskundestudent en GGD-medewerker Marisa Blonk (24) legt het schurftspel uit aan de geïnteresseerde voorbijgangers. Het doel is om al het ongedierte en de viezigheid op te vangen. Aan de zijkant trekt collegavoorlichter Willem Reiger aan verschillende touwtjes, waardoor de knuffelmijten naar beneden vallen. Het is in één klap duidelijk: dit spel win je niet in je eentje.

Dat is ook precies de boodschap die de GGD over wil brengen: schurft behandelen doe je samen en nauwkeurig. Als je pillen slikt moet je dit exact timen en met de zalf moet elk plekje op je lichaam worden ingesmeerd, dus ook je rug. “Daar zou je maat je dan toch even bij moeten helpen”, vertelt Reiger aan een groepje eerstejaars.

Pingpongeffect

Oplevingen van de huidaandoening komen met vlagen, weet Ditta Kronenburg, medewerker van de GGD Hollands Midden, waar Leiden onder valt. In september en oktober krijgen ze in de studentenstad beduidend meer telefoontjes over jeukklachten dan in de voorgaande zomermaanden. “Dan weten we: het studentenleven is weer begonnen.”

Niet alleen Leiden, maar ook andere studentensteden zuchten onder een schurftuitbraak. Waren er in 2019 nog slechts twee op de duizend mensen besmet, een paar jaar later waren dat er al zes. Jongvolwassenen tussen de 20 en 24 jaar spannen de kroon met 34 besmettingen op de duizend. Sinds een paar maanden coördineert een landelijke regiegroep onder leiding van het RIVM de schurftbestrijding.

De schurftmijt voelt zich duidelijk thuis in het studentenleven, zegt Rosa Joosten, arts maatschappij en gezondheid bij het RIVM en voorzitter van de werkgroep. “De mijt springt over bij lichamelijk contact met een besmet persoon, maar ook als je in hetzelfde bed slaapt of kledingstukken deelt. Studenten hebben vaak veel wisselende contacten, dus dan gaat het snel.”

In grote studentenhuizen is het bovendien extra lastig om ‘het rottige beestje’ te bestrijden, zegt Joosten. “Alle huisgenoten moeten tegelijkertijd een behandeling ondergaan, hun kleding en beddengoed wassen en goed stofzuigen. Doet één huisgenoot niet mee, dan begint de uitbraak opnieuw en krijg je een soort pingpongeffect.”

Negatief stigma

De 22-jarige Merlijn Eversdijk weet er alles van. Hij kreeg vier keer schurft in zijn studentenhuis, waardoor hij de nodige ervaring heeft opgedaan. “Mijn eerste tip: neem een leren bank.” Aan het groepje waarmee hij op het festival is laat hij zien wat voor soort bultjes op de hand een ‘red flag’ zijn. Eversdijk plaatste toen hij besmet was video’s op TikTok, die inmiddels al een miljoen keer zijn bekeken. “Wel lachen, maar niet echt iets waar je mee bekend wilt worden”, zegt hij met een schuine lach.

Als voorlichter Willem Reiger na het spelen van het spel uitlegt dat de schurftmijt gangetjes graaft onder de huid, klinkt er afkeer uit het publiek. “Gadverdamme!” Eversdijk baalt van dat negatieve stigma dat om schurft heen hangt. “Mensen vinden het heel vies, maar zelf kan je er niks aan doen dat je het krijgt.”

“Goede hygiëne is een deel van de oplossing, maar geen garantie om schurftvrij te blijven”, bevestigt Esther Coenen, arts maatschappij en gezondheid bij de GGD Hollands Midden. Natuurlijk kun je vragen om schone lakens als je ergens logeert en niet zomaar iemands trui aannemen, maar de schurftmijt zelf verspreidt zich vaak ongezien. Het kan namelijk tot zes weken duren voordat je jeuk krijgt, terwijl je na twee weken al besmettelijk bent.

Eerstejaarsstudenten Judith Vuijk (18) en Fee Blezer (18) kunnen zich voorstellen dat je je onveilig gaat voelen in je eigen studentenhuis. Echt bang zijn ze niet voor schurft. “Uiteindelijk jeukt het alleen, dus echt gevaarlijk is het niet.” Ook de twintigjarige Tijmen van Zwol maakt zich niet zo druk. “Het overkomt je, de rest zie ik dan wel.” Als het zo ver is, weten ze in ieder geval welke behandeling hun studentenhuis te wachten staat.

Lees ook:

GGD: Schurftgolf nog niet bedwongen

De GGD probeert op verschillende manieren om de schurftgolf te bedwingen, maar dat lijkt nog niet goed te lukken. Zo loopt in meerdere regio’s het aantal gevallen volgens kennisinstituut Nivel de afgelopen weken alleen maar op.

Studente Eline (23) heeft al drie maanden last van schurft. ‘Het ergste is de slapeloosheid’

Het aantal schurftbesmettingen neemt toe, blijkt uit onderzoek van Nivel. De Delftse studente Eline probeert er nu voor de achtste keer vanaf te komen.