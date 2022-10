Met Hans Galjaard is een icoon van de genetica overleden

Internet was er nog niet, tv en radio waren oppermachtig. En wat tegenwoordig Erik Scherder is voor het brein, was in de jaren tachtig professor Hans Galjaard voor de moderne genetica.

Galjaard, van wie het overlijden op 87-jarige leeftijd gisteren bekend is gemaakt, zal door menigeen worden herinnerd als een vriendelijk ogende, grote grijze man die, druk gesticulerend, glashelder kon verhalen over het menselijk genoom. Wetenschap voor de gewone mens in populaire programma’s, gepresenteerd door tv-kanonnen als Koos Postema of Paul Witteman. In totaal werkte hij aan meer dan honderd tv-programma’s mee, vertelde Galjaard drie jaar geleden aan deze krant. Programma’s die hij vaak ook zelf bedacht.

Onvermoeibaar netwerker

Maar het doet Hans Galjaard tekort om hem alleen als een tv-professor te herinneren. Of als schrijver van een trits populairwetenschappelijke boeken. Galjaard was in de eerste plaats een gedreven wetenschapper, een onvermoeibaar netwerker die de klinische genetica in Nederland op de kaart zette. Daarbij had hij ook een leidende rol bij de introductie van nieuwe technieken, bijvoorbeeld voor de prenatale diagnostiek. Hij wist met veel succes links en rechts geld voor onderzoek los te praten: onder zijn leiding werd het centrum humane genetica van het Erasmus MC wereldwijd toonaangevend. Een centrum waar Robert-Jan, de zoon van Galjaard senior en echtgenote Henriëtte van Boven, ook werkt, uiteraard als klinisch geneticus. Hun tweede zoon, Erland, sloeg een andere weg in: hij werd baas van RTL Nederland.

De Rotterdamse celbioloog en prominent wetenschapper Frank Grosveld roemde gisteren in een reactie op het overlijden Galjaards sociale inslag, zo onvermoeibaar hamerde de geneticus bijvoorbeeld wereldwijd op de rechten van vrouwen tot scholing – iets wat lang niet overal in de wereld vanzelfsprekend is.

Het was mooi, maar nu is het klaar

In 2001 ging de hoogleraar met pensioen. Echt veel moeite kostte het hem niet om afstand te nemen van het werk dat hem ruim 33 jaar zo dierbaar was. “Als dat stopt, denk je: het was mooi, maar nu is het klaar.” Hij had bovendien bedenkingen over de moderne tijd. Moet alles echt maar kunnen in de voortplantingstechnologie, vroeg hij zich openlijk af, doelend op bijvoorbeeld het invriezen van embryo’s voor vrouwen die later nog een kind willen. Of het postuum krijgen van een kind, verwekt met diepgevroren zaad van een overleden vader.

Daar kwamen ook nog ernstige fysieke ongemakken bij, naarmate hij ouder werd. Maar positief bleef hij, genietend van bijvoorbeeld reguliere lunches met vrienden, allemaal oud-hoogleraar, vertrouwde hij een interviewster toe. Die mannen moeten het nu met één minder doen.

