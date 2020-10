Met handgel en mondkapjes toch met de bus de grens over

Het is vroeg in de ochtend. Tussen tassen en rolkoffers staan mensen in groepjes te wachten bij de halte voor de internationale bussen in Utrecht, op steenworp afstand van het Centraal Station. Kragen van jassen worden nog wat verder omhoog getrokken. Ongeduldig kijken de reizigers uit naar de touringcars die zullen stoppen voor de winderige stoep. Corona of niet, ze zijn op weg naar een bestemming over de grens.

Fatima Driouch is een van hen. De Marokkaans-Nederlandse vrouw stapt vandaag op de bus naar Parijs, om haar kind te bezoeken. Touriya Jouhir, een andere dochter, komt haar uitzwaaien. Moeder, die alleen Marokkaans spreekt, vindt het best spannend om in deze tijd te reizen, legt Jouhir uit. Daarom heeft het duo voorzorgsmaatregelen getroffen. Lachend wijst ze naar het zwarte tasje dat om haar moeders schouder bungelt. Het staat helemaal bol. “Ze heeft extra mondkapjes en handgel bij zich.”

Waarom gaat Driouch juist nu op reis? Het kabinet adviseert Nederlanders om thuis te blijven. “Ze mist mijn zusje”, zegt dochter Jouhir. “De laatste keer dat ze haar zag was in januari.” Eenmaal in Parijs gaat haar moeder eerst twee weken in quarantaine. “En als ze terug is in Nederland ook.”

De busreizen lopen nog steeds goed

Niet alleen voor de reizigers, ook voor de chauffeurs brengen de coronamaatregelen de nodige veranderingen met zich mee. Fons van Poppel, die vandaag de bus richting Brussel bestuurt, draagt een mondkapje bij het scannen van de tickets. Het zwarte ding past goed bij zijn eveneens donkere trui. Goedgemutst geeft de chauffeur een rondleiding door de bus, die aardig vol blijkt te zitten met mensen die in andere steden zijn opgestapt.

“Er zitten hier nu 34 mensen”, zegt Van Poppel. “Het reizen loopt nog steeds goed. Maar er zijn ook veel buslijnen geschrapt. Ik weet niet hoe lang deze nog blijft rijden.” Dispensers met desinfecterende handgel en waarschuwingen om een mondkapje te dragen moeten de veiligheid aan boord garanderen. “We proberen alles zo hygiënisch mogelijk te doen.”

Opvallend is dat er rond de bushalte weinig Nederlands wordt gesproken. De reizigers lijken vooral buitenlanders te zijn, die via Nederland naar andere delen van Europa trekken. Zo gaat Veera Välitalo, een blondine uit Finland die een semester aan Saxion Hogeschool in Deventer studeert, dit weekend op bezoek bij haar vriendin in Gent.

Daar is ze twee jaar geleden voor het laatst op bezoek geweest. “Ik ben maar tot februari in Nederland, dus nu gaan is mijn enige optie”, motiveert ze haar reden om te reizen. “En ik denk niet dat het er de komende maanden beter op wordt.” Zodra ze weer in Nederland is, gaat ze tien dagen in quarantaine. “Ik heb een huisgenoot. Dus zij kan boodschappen voor mij doen.”

