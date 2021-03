Met een voetbalclub op zoek naar de moordenaar van Sem

Voor het eerst betrekt de politie een voetbalclub bij het oplossen van een coldcasezaak. Ook wereldwijd is dat nooit eerder gebeurd, vertelt Daan Annegarn. De projectleider coldcase van het landelijke opsporingscommunicatieteam hoopt samen met De Graafschap een vijftien jaar oude moord op een baby’tje in Doetinchem op te lossen. “Een voetbalclub zit in de haarvaten van de samenleving. De oproep om informatie zal zo alle lagen van de bevolking bereiken.”

De spelers van De Graafschap en van tegenstander FC Dordrecht zullen vrijdagavond voorafgaand aan hun wedstrijd allemaal een T-shirt dragen met voorop de tekst ‘Het is nooit te laat om te praten’ en achterop Sem Vijverberg met rugnummer 0. Ook de arbiters hullen zich daar bij de opkomst in. Spelende kinderen vonden in de winter van 2006 een lijkje vastgevroren in het ijs. Zij noemden hem Sem. De burgemeester gaf de achternaam, naar het stadion van de lokale club.

Politie krijgt na uitzending Opsporing Verzocht rond de 50 tips De politie heeft tot woensdagmorgen rond de vijftig tips binnengekregen over de zaak. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan Sem. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die helderheid kan brengen.

Nieuwe strategie

Daardoor kwam de politie op het idee om de samenwerking met De Graafschap op te zetten. Sinds dit jaar hanteert de politie een nieuwe coldcasestrategie: in plaats van aandacht vragen voor meerdere onopgeloste misdrijven via een coldcasekalender, is er nu maatwerk. AS Roma inspireerde om voetbal daarbij als optie te zien. De Italiaanse topclub vraagt tijdens persconferenties die over transfers gaan en ander voetbalnieuws ook met afbeeldingen op de achtergrond aandacht voor vermiste kinderen. “Als jouw club om informatie vraagt, krijgt het een hele andere lading dan wanneer de politie het vraagt. Misschien dat mensen eerder gaan praten.”

SITE cold case doetinchem Sem Vijverberg Beeld brechtje rood

De directeur van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp, was verrast door het verzoek van de politie en heel even twijfelde hij: willen wij als club geassocieerd worden met kindermoord? Maar die aarzeling duurde slechts enkele seconden. “Als de politie denkt dat wij van meerwaarde kunnen zijn bij het oplossen van een misdrijf dat destijds voor veel beroering zorgde in de regio dan helpen we natuurlijk.”

Clubsponsors hebben reclametijd ingeleverd op de ledboarding, zodat de boodschap daar tijdens de wedstrijd ook vertoond kan worden. Er wordt een minuut stilte gehouden en het stadion is eenmalig omgedoopt tot het Sem Vijverberg Stadion.

Sociaal-maatschappelijke verankering

“Wij proberen de laatste jaren uit te stralen dat De Graafschap meer is dan voetbal alleen", zegt Ostendorp. “Zo organiseren we bijvoorbeeld vitaliteitsprojecten in wijken, voor ouderen en jongeren. Ik ben ervan overtuigd dat dat belangrijk is als we het betaald voetbal in de Achterhoek overeind willen houden. Laat me duidelijk zijn: daarom doen we nu niet mee, de enige reden is dat dat vreselijke misdrijf opgelost moet worden. Maar ik denk dat onze sociaal-maatschappelijke verankering wel weer wordt aangetoond doordat de politie ons als partner zoekt.”

Voor coldcase-expert Annegarn is dit een voorbeeld van hoe de samenleving kan opstaan. Nog voor de wedstrijd heeft plaatsgevonden, zijn de eerste tips al binnengekomen – op basis van het persbericht alleen. “Als politie vinden wij het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor onopgeloste misdrijven. Onderzoek naar alle opgeloste coldcasezaken tussen 1995 en 2015 wijst uit dat daders het doden van iemand moeilijk voor zich kunnen houden. Er zijn dus potentiële getuigen. Misschien dat die met het verstrijken van de jaren wel willen praten.”

Deze week hebben twee jeugdleden van De Graafschap, leeftijdsgenoten van Sem uit de Onder 16, een beer in clubtenue neergezet op de plek waar het lijkje destijds werd gevonden. Tijdens de wedstrijd zal die beer de enige toeschouwer op de tribune zijn. In een filmpje op de sociale media van de voetbalclub zeggen de jongens dat Sem bij hen in het team had kunnen zitten. “Iedereen had Sem kunnen zijn.”

Lees ook:

Nieuwe coldcasestrategie zorgt voor doorbraak: man (44) aangehouden voor 24 jaar oude moord op Els Slurink

Er zit een verdachte vast in de zaak rond de dood van Els Slurink in 1997. Het coldcaseteam gebruikte een nieuwe aanpak.