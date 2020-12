Met een quiz, silent disco en knalerwten. Zo vieren we vanavond Oud & Nieuw

Marten van der Meulen (35) raadt op Zoom covers in vreemde talen

Een muziekquiz, waarbij je de eerste 5 seconden hoort en dan het liedje moet raden, is misschien wat saai, vonden taalkundige Marten van der Meulen (35) en zijn vrienden, musici Frerik de Jong en Max van Zutphen. De drie, die een ‘passie voor merkwaardige muziek’ delen, hebben daarom een nieuwe quizvariant bedacht, speciaal voor Oud en Nieuw. Daarbij hoor je een fragment van een bekend liedje, alleen betreft het een cover in een andere taal.

Voor de vrienden heeft zich een geheel nieuw muzikaal universum ontvouwd. Van der Meulen: “Als je eenmaal covers van nummers op gaat zoeken op internet, opent zich een soort doos van Pandora: allerlei bekende liedjes blijken te zijn uitgevoerd in het Vietnamees, Fins, Duits, Koreaans en Japans.” Heeft hij al favorieten? “Al een paar. ‘Bang Bang’ (My Baby Shot Me Down) van Nancy Sinatra in het Vietnamees. Maar ook ‘Paint it black’ van The Rolling Stones, in het Duits vertaald als ‘Rot und Schwartz’. Dat heeft allemaal bizarre orkestrale effecten, het is echt iets heel anders geworden.”

Van der Meulen gaat de nieuwe muziekquiz online vanavond spelen met zijn vrienden en hun partners. “Op zich is het niet een heel moeilijk spel. Maar het ‘aha-moment’, waarop je een nummer herkent, is heel grappig. Als wetenschapper zou ik zeggen: het is een combinatie van herkenning en vervreemding. Maar het is vakantie, dus ik probeer er even niet op die manier over na te denken.”

Lieke Knijnenburg (26) krijgt een kleine groep aan het dansen

Er is één ding dat Lieke Knijnenburg (26) erg heeft gemist de afgelopen tijd: dansen. Ook met een select aantal gasten moeten vanavond dus de voetjes van de vloer komen. Maar: zonder een uitgelaten menigte om je heen, voel je je misschien een beetje opgelaten of bekeken, denkt Knijnenburg. Daarom krijgen haar vier huisgenoten en drie gasten een koptelefoon op voor een speciale silent disco. Knijnenburg: “Met een koptelefoon valt de gêne weg. Je hoort de muziek lekker hard, er is geen ruis van buiten. En het is fijn voor de buurt, je wil geen andere mensen tot last zijn met je feestje.”

Een bijkomend voordeel is dat het met de koptelefoons mogelijk is om muziek te draaien die bij iedereen in de smaak valt. “Je kunt ze aansluiten op drie verschillende kanalen, dus er is voor iedereen wel wat bij. Meestal draai ik namelijk vooral veel billenshake-muziek, reggaeton enzo. Maar dat vindt niet iedereen leuk.”

Overigens is Knijnenburg niet de enige die vanavond geruisloos 2021 in danst. Haar vriend, die silent disco’s organiseert, verhuurt vanavond tweeduizend koptelefoons. Er zijn dus veel stille huisfeestjes vanavond. Knijnenburg: “Tenzij je te hard meezingt natuurlijk”.

Marcel Teunissen (58) moet het zonder vuurwerk zien te stellen

Vuurwerkliefhebber Marcel Teunissen zag het al helemaal voor zich: “Een mooie traditionele Oud en Nieuw, met mooie cakes”. Geen gebak, maar siervuurwerk, legt hij uit. “Het zijn grote dozen met buisjes erin. Die schieten dan omhoog voor mooie effecten in de lucht.” Het is totaal ongevaarlijk, verzekert hij. “Je steekt het één keer aan en dan heb je mooi vuurwerk voor jezelf en voor anderen. Het is ook gemakkelijk op te ruimen. Het is eigenlijk een show zonder de problematiek.”

Vanavond moeten hij en zijn familie het doen met zogenaamd categorie 1-vuurwerk, zoals knalerwten en sterretjes. Alhoewel zijn kinderen zich daar wel op verheugen, wordt het volgens Theunissen toch een karige bedoening, vreest hij. “Ik denk dat het een saaie avond wordt. Het wordt om twaalf uur heel stil, eigenlijk een avond zoals elke avond. Het feest gaat stilletjes voorbij.”

