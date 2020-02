Met een nieuw sekscentrum wil Den Haag een einde maken aan alle misstanden

Den Haag gaat een sekscentrum faciliteren. De gemeente wil raamprostitutie in de stad verplaatsen van de Doubletstraat en de Geleenstraat in de binnenstad naar de Sporendriehoek aan de rand van het centrum. In dat nieuwe erotische centrum moet ruimte zijn voor voorzieningen als rustruimtes, een politie- of huisartsenpost en ondersteuningsgroepen voor prostituees op zoek naar een uitweg. Ook is er ruimte voor mannelijke prostitutie, die zich nu nog vaak in de illegaliteit bevindt.

In de twee rosse straten van Den Haag is sprake van uitbuiting, mensenhandel en mishandeling. Voor het handhaven van regels leunt de gemeente op het verantwoordelijkheidsgevoel van exploitanten. Sekswerkers betalen een hoge huur voor hun venster en werkruimte. Intussen klagen omwonenden van met name de Doubletstraat over de overlast en ziet de gemeente met lede ogen aan hoe de straten verloederen. Bestuurders van de stad praten dan ook al jaren over sluiting of verhuizing van de raamprostitutie.

Misstanden

Het nieuwe sekscentrum moet aan zo veel mogelijk van de misstanden een einde maken, zeggen de wethouders Kavita Parbhudayal (VVD, prostitutiebeleid) en Boudewijn Revis (VVD, gebiedsontwikkeling). “Gezondheid, hygiëne, veiligheid, minder risico op illegaliteit”, somt Parbhudayal op. Daarnaast wil de gemeente het initiatief pakken: van passief vergunningen controleren naar bepalen wat wenselijk is in het sekscentrum.

Het plan kent nog veel vraagtekens. Zo moet het initiatief voor de verhuizing van ondernemers komen. Den Haag betaalt mee aan het maken van verhuisplannen, maar steekt geen geld in het erotisch centrum zelf. Volgens Parbhudayal en Revis zijn diverse partijen geïnteresseerd. Ook moet de gemeente bewoners uit de buurt van het nieuwe centrum nog bij het plan betrekken.

Sekswerkers zelf hebben wel oren naar de verhuizing, blijkt uit een rondvraag die de wethouders hebben laten uitvoeren. Voorwaarde is wel dat bij verhuizing geen sprake zal zijn van een tijdelijke sluiting, zoals in Utrecht. Daar zijn prostitutieramen in 2013 gesloten, in afwachting van een nieuwe locatie die er nog steeds niet is.

Onder de Haagse raamexploitanten is sprake van een tweedeling: ondernemers met meer dan veertig ramen zijn bereid te verkassen, kleine jongens willen liever afbouwen.

Beeld Sander Soewargana

‘Iedereen wordt beter van verplaatsing’

Is Den Haag als initiatiefnemer straks ook verantwoordelijk voor eventuele misstanden? “We doen alleen zaken met te vertrouwen partijen”, zegt Revis. En wat als exploitanten in de Doublet- en Geleenstraat hun vertrouwde stek niet willen verlaten? Revis antwoordt ontwijkend. “We denken dat iedereen beter wordt van verplaatsing.”

De seksindustrie verandert, blijkt uit onderzoeken die Den Haag heeft laten uitvoeren. Exploitanten van ramen verliezen klanten aan aanbieders via internet en applicaties. Haagse seksondernemers spreken van een omzetverlies tussen de 20 en 40 procent in de laatste vijf jaar. Voor de gemeente zijn prostituees die hun diensten via internet aanbieden moeilijker te controleren.

“Ze hebben alleen een werkkamer nodig”, zegt Revis. Ook voor hen moet in het sekscentrum ruimte komen.

Amsterdam probeert wallen aan te pakken Amsterdam overweegt een einde te maken aan prostitutie op de Wallen. De beroemde raamprostitutie maakt in de toekomst mogelijk plaats voor een sekshotel of erotisch centrum elders in de hoofdstad. Het stadsbestuur vindt dat de huidige vorm van raamprostitutie mede de oorzaak is van de overlast in de binnenstad van Amsterdam. Een hotel dat werkt met vergunningen zou die overlast uitbannen: met een centrale ingang worden bezoekersstromen beter te beheersen. Sekswerkers zien niets in het plan. Toeristen zorgen niet voor overlast, zij zorgen voor klandizie. En de zichtbaarheid op de Wallen houdt de prostituees juist veilig, meent de belangenvereniging.

