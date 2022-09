Met een lege maag in de klas: armoede wordt door de inflatie nog meer voelbaar op school

Honderd miljoen wil de Tweede Kamer extra uittrekken voor maaltijden op school. Maar ook voor schoolreisjes of rekenmachines is vaak geen geld.

Knorrende magen op school. Geen geld voor schoolspullen of een traktatie. Door de inflatie en hoge gasprijzen wordt armoede nog meer voelbaar in de klas. Schoolleiders merken dat ouders moeilijker rondkomen. Dat gaat ten koste van de ontwikkeling van kinderen, waarschuwen Stichting Leergeld en belangenorganisatie Ouders&Onderwijs.

Stichting Leergeld, waar ouders terechtkunnen voor financiële hulp voor bijvoorbeeld schoolreisjes, ziet dit jaar een grote stijging in het aantal aanvragen. “We hebben in de eerste helft van dit jaar 20 tot 30 procent extra toekenningen gedaan. Dat gaat om meer dan dertigduizend extra gezinnen die dit jaar in de problemen zijn gekomen", zegt Gaby van den Biggelaar, directeur van de stichting.

Het gaat allang niet meer alleen om mensen met een uitkering, zegt ze. “Ook werkenden met een te laag inkomen en hoge zorg- of woonkosten kloppen nu bij ons aan. Of zzp’ers met wisselende inkomsten.”

‘Kinderen voelen dat haarfijn aan’

Van den Biggelaar is bang dat meer kinderen worden uitgesloten van voor- of naschoolse activiteiten omdat hun ouders weinig te besteden hebben. “Als je geen feestje kunt geven omdat er thuis geen geld is, word je zelf ook niet uitgenodigd. Kinderen voelen dat haarfijn aan.”

Bij de stichting kunnen ouders aanvragen doen voor bijvoorbeeld een fiets zodat hun kind op school kan komen, of een laptop om de lessen te kunnen volgen. “Scholen schrijven tegenwoordig van alles voor. De rekenmachines die kinderen nodig hebben kosten al snel tachtig euro. Waarom eigenlijk? Door dit soort eisen krijg je automatisch dat kinderen worden buitengesloten. Dat gaat ten koste van hun ontwikkeling.”

Vaak gaat het om meerdere voorzieningen per gezin. Dan blijkt een broertje of zusje ook iets nodig te hebben.

Om de kansenongelijkheid tussen kinderen te verkleinen, trekt het kabinet de komende jaren een miljard euro uit. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij honderd miljoen wordt uitgetrokken voor maaltijden op school. Dat is hard nodig, zegt Van den Biggelaar. “Wij zijn vijfentwintig jaar geleden opgericht met het idee dat we onszelf weer konden opheffen als deze problemen zijn opgelost. Maar we zijn meer nodig dan ooit.”

Boterhammenbar op school

Op basisschool Rapenland in Eindhoven zijn het herkenbare verhalen. Schoolleider Martijn Smoors zegt dat niet iedere ouder een aanvraag durft te doen bij Stichting Leergeld, omdat ze dan open kaart moeten spelen over hun financiële situatie. “Er heerst veel schaamte rondom armoede. Mensen vinden het niet fijn als het bekend wordt dat ze het niet breed hebben. Ze zijn bang voor negatieve opmerkingen over hun leefstijl, dat ze bijvoorbeeld wel een hond hebben of roken”, zegt Smoors.

De schoolleider kreeg steeds vaker signalen van juffen en meesters die vermoeden dat de kinderen met een lege maag in het klaslokaal zitten. Sinds twee weken is er daarom een boterhammenbar op school zodat ieder kind in de ochtend wat kan eten voordat de les begint. “Iedereen mag er gebruik van maken. Zonder eten kun je ook niet leren.”

Op de Eindhovense school gaat ook de ouderbijdrage geleidelijk naar beneden. “We zitten in een achterstandswijk waar achter de voordeur veel armoede is. De ouderbijdrage is een struikelblok. Eerst was het zestig euro, dat is nu verlaagd naar veertig euro en volgend jaar is het niets meer.”

Klusjes doen op school

Ook bij belangenorganisatie Ouders&Onderwijs komen veel vragen binnen over de ouderbijdrage. Deze week had directeur Lobke Vlaming een ouder aan de lijn die verrast werd door een factuur voor de ouderbijdrage van 1875 euro. “En in de brief zat ook nog fijntjes de opmerking dat ouders die het niet kunnen betalen wel klusjes konden doen op school. Dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. Gelukkig is dit wel echt een uitzondering”, aldus Vlaming.

De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar volgens Vlaming voelen ouders zich onder druk gezet om mee te betalen. “Scholen sturen soms wel achttien herinneringen, vaak ook nog in incasso achtige vormen. Het vrijwillige karakter is er dan wel vanaf.”

Er komen vaak nog bijkomende kosten bij. “Dan staat er een bedrag als ouderbijdrage en zijn er nog 28 extra dingen die je moet betalen die daar eigenlijk al bij moeten zitten.”

