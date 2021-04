Met dit vijfstappenplan wil het kabinet Nederland weer openen

De stappen op hoofdlijnen en de data waarop ze op zijn vroegst ingaan

28 april: Einde avondklok. Thuis maximaal twee personen ontvangen. Horeca buiten open. Winkels weer open.

11 mei: “Doorstroomlocaties buiten", zoals parken en dierentuinen, mogen weer open. Sporten binnen wordt weer toegestaan. Kunst-en cultuurbeoefeningen binnen, bijvoorbeeld de muziekschool zijn weer mogelijk.

26 mei: Thuis maximaal vier bezoekers per dag. Uit eten in restaurants onder voorwaarde weer mogelijk. Culturele instellingen gaan weer open, net als ‘doorstroomlocaties binnen’ als bibliotheken. De groepsgrootte gaat binnen naar maximaal dertig personen of meer als de ruimte groter is. De mogelijkheden om binnen en buiten te sporten worden uitgebreid.

16 juni: Alle horeca weer open. Thuis maximaal zes bezoekers per dag toegestaan. Evenementen kunnen weer doorgaan. Eitbreiding van de mogelijkheid om uit eten te gaan, culturele instellingen te bezoeken en binnen en buiten te sporten. Maximaal vijftig mensen in een ruimte bijeen.

7 juli: De maximale groepsgrootte gaat omhoog naar acht personen. Ook thuis mag je weer maximaal acht personen ontvangen. De groepsgrootte binnen gaat naar honderd mensen.

Nog geen datum: Alle coronamaatregelen kunnen worden opgeheven.