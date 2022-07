Met deze verkoelende yogaoefeningen blijf je de hitte de baas

Nederland kampt met hoge temperaturen. Studio Reyn, een yogaschool in Amsterdam-Oost, past zijn lessen aan en geeft verkoelende ademhalingsoefeningen om de hitte de baas te blijven.

De 64-jarige Grace Briaire begint niet zoals gebruikelijk met een warming-up, maar met een cooling down. Op de achtergrond klinkt mantramuziek, al heeft het geruis van de ventilatoren de overhand. Ze raakt met het onderste gedeelte van haar tong haar bovenste gehemelte aan, knarst haar tanden en trekt haar lippen uit elkaar. Terwijl ze met ontblote tanden langzaam inademt, maakt ze een sissend geluid. De lucht langs haar tanden geeft het beloofde verkoelende effect, waarna ze uitademt door haar neus.

Lichamelijk inspanning beperken

Wat verkoeling kunnen de leerlingen van Studio Reyn in Amsterdam-Oost wel gebruiken. Buiten is het 32 graden. Nederland kampt deze zomerperiode met hoge temperaturen. Daarom gold vanaf maandag het Nationaal Hitteplan waarin aanbevolen werd om lichamelijk inspanning te beperken. De yogastudio geeft hieraan een eigen invulling door verkoelende en wat minder intensieve oefeningen te doen.

Om op een verantwoorde manier de yogalessen door te kunnen laten gaan, heeft Studio Reyn ook de ruimte aangepast. Van te voren hebben ze de gordijnen dicht gehouden, er staan vijf ventilatoren aan en de lichtkoepel is met een zwart doek afgedekt. Een gelukje hebben ze met het hoge plafond waarbij de hitte naar boven stijgt.

Suzanne Reynaert, eigenaar van Studio Reyn. Beeld Maartje Geels

Verkoelingsoefening

“Willen jullie een glaasje koud water?” vraagt leidster Briaire halverwege de les. Erg druk is het niet geworden. “Er lijken wat meer mensen thuis te zijn gebleven vanwege het weer.” Hoewel er plek is voor twaalf mensen, zijn er maar twee leerlingen komen opdagen. De docent geeft hier een positieve draai aan: “Maar goed ook, want als het heel vol is, krijg je het warm van elkaar.”

Briaire eindigt de les met een andere verkoelingsoefening. De yoga-instructrice zit voor de groep in kleermakerszit met haar handpalmen op de knieën. Nadat ze de oefening heeft uitgelegd, rolt ze haar tong vanaf de zijkanten tot een buisachtige vorm. Ze ademt langzaam in, sluit haar mond en ademt na enige tijd rustig uit door haar neus.

Ventilator

De deelnemers lijken nog niet volledig overtuigd te zijn van de oefeningen. “Je voelt het wel even in je mond inderdaad, maar ik heb niet het idee dat het heel lang doorwerkt. Ik ga niet de hele tijd zo zitten”, zegt José Overbeek, een 34-jarige psycholoog, waarna ze een rolbeweging met haar tong maakt.

“Je koelt een beetje af, zoals honden ook afkoelen via de tong” voegt leerling Edwin Opdijk toe. De 54-jarige communicatieadviseur bij Gemeente Amsterdam wijst naar de ventilator boven hem die met hoge toeren ronddraait. “Een ventilator vind ik beter werken.”

