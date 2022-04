Met de nieuwe coronavisie voelen kwetsbaren zich in de steek gelaten door het kabinet

In het Nederland dat de regering voor ogen heeft nu de coronapandemie in een nieuwe fase is beland, hebben mensen met een kwetsbare gezondheid het nakijken, vindt Iederin, het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. “Mensen voelen zich in de steek gelaten”, zegt directeur Illya Soffer in reactie op de langetermijnvisie die het kabinet pas naar buiten heeft gebracht.

In overleggen met de regering trekt Iederin op met Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenorganisaties zoals het longfonds. Maar de inclusieve strategie die zij voor ogen hadden, zien de organisaties niet terug in de langetermijnvisie. Soffer: “Er wordt te weinig rekening gehouden met mensen die nog steeds risico lopen op gezondheidsschade door corona.”

Volgens Iederin trekt een deel van de samenleving zich juist nu terug omdat mondkapjes uit het straatbeeld verdwijnen en de regering uitstraalt dat corona voorbij is. “We krijgen vijftig tot zestig meldingen per week van mensen die zich zorgen maken en die vragen stellen over het risico dat ze lopen”, zegt Soffer. Drie mensen vertellen zaterdag in de Verdieping van Trouw waarom zij nu schuilen voor het virus.

Laatste houvast wordt ook verwijderd

Afgelopen weken constateerden brancheorganisaties in de culturele sector dat een deel van hun voormalige bezoekers nog thuis blijft. Ook in winkelstraten zijn nog 25 procent minder bezoekers dan voor corona, meldde BNR deze week.

Een concreet overzicht van de ‘risicogroep’ is er niet. Iederin schat dat ongeveer een miljoen mensen vanwege een beperking of ziekte een verhoogd risico hebben op gezondheidsschade door corona.

Het laatste houvast voor ‘kwetsbaren’ wordt maandag verwijderd: dan hoeven mensen na een positieve zelftest niet meer naar de GGD, en worden besmettingen niet meer geregistreerd. Zo kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid nog slechter inschatten hoeveel risico zij in hun buurt lopen.

Individueel probleem

Iederin signaleert een glijdende schaal. Naarmate het virus minder dodelijk blijkt en de belasting op de ziekenhuizen terugloopt, mede door vaccinaties, neemt de urgentie bij het kabinet af om de verspreiding van het virus te beperken. “Dat mensen alsnog hartstikke ziek kunnen worden door Covid wordt weggemoffeld. Volgens de kabinetsvisie ligt niemand daar nog wakker van, het is een individueel probleem geworden”, zegt Soffer.

Soffer krijgt bijval van arts en hoogleraar uitbraken van infectieziekten Chantal Bleeker (Radboud universiteit). “Een grote groep mensen is kwetsbaar en kan door corona weken tot maanden in een slechtere conditie raken dan ze nu zijn. Hun kwaliteit van leven neemt door een infectie af.”

Bleeker constateert dat het kabinet eerlijk is over de strategie van eigen verantwoordelijkheid. “Daar kun je van alles van vinden, maar waar ik met name over viel is dat er in de langetermijnvisie wordt gesproken over ‘angst’ of over mensen die zich kwetsbaar ‘voelen’. Dan neem je mensen niet serieus, er zijn heel veel goede redenen waarom men geen corona wil krijgen.”

‘Kabinet is nu weinig ambitieus’

Bleeker pleit niet voor sociale beperkingen, maar vindt dat het kabinet nu weinig ambitieus is om besmettingen te voorkomen. “Dat hoeft niet met een lockdown, maar betere ventilatie en luchtreiniging stimuleren of het dragen van maskers in ziekenhuizen of apotheken zou al helpen.”

Ook directeur Soffer van Iederin begrijpt dat de tijd van strenge coronamaatregelen voorbij is. “Maar we vinden echt dat alle mensen met een aandoening op eigen verzoek in aanmerking komen voor een extra vaccinatie.” Ook betoogt Soffer voor het behoud van digitaal onderwijs, thuiswerken, het stimuleren van (gratis) zelftesten en vooral communicatie en solidariteit vanuit de overheid. “Benoem dat het belangrijk is om elkaar te blijven beschermen.”

