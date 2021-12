Met de ‘late vroege schoolsluiting’ stelt het kabinet niemand tevreden

De scholen blijven open, hintte het kabinet lange tijd. Nu ze toch dicht moeten, is vrijwel niemand tevreden.

Hij had het nog zo gevraagd: geef tijdig duidelijkheid. Samen met collega Pieter Omtzigt diende Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 op 1 december een motie in om vervroegd advies te vragen over een eventuele vervroegde sluiting van de scholen voor de kerstvakantie. Nu baalt hij: “Dat dit nu weer drie dagen van tevoren pas wordt besloten is precies wat ik wilde voorkomen.”

Dat advies van het Outbreak Management Team kwam er, maar het kabinet stelde een besluit daarover alsnog uit tot dinsdag. En in de tussentijd stak het zijn voorkeur niet onder stoelen of banken. Open blijven ‘is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie’, twitterde de verantwoordelijk minister Arie Slob eind vorige week nog.

Laat door de bocht

Pas nadat het OMT deze week opnieuw, voor de derde keer, een schoolsluiting aankaartte, ging het kabinet door de bocht. Zorgen rond de omikronvariant gaven de doorslag, zei demissionair premier Rutte dinsdag.

Tijdens een crisis zullen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen, daar heeft iedereen in de sector begrip voor. Maar het gevoel dat er onnodig lang is gewacht dringt zich ook op. “We zijn geen virologen”, zegt de woordvoerder van scholenkoepel de PO-Raad, die vorige week nog eens aandrong op een snel besluit. “We denken wel dat dit ook vrijdag besloten had kunnen worden. Dat had veel onrust gescheeld.”

Schoolleiders hebben onnodig lang in twee scenario’s moeten denken, zegt de vakbond Algemene Vereniging van Schoolleiders. En dat ging ten koste van het onderwijs. Ook lerarenvakbond AOb, die zich vorige week uitsprak vóór een sluiting als ‘minst slechte oplossing’ heeft weinig goede woorden over voor de manier waarop het besluit tot stand kwam. “Een zwabberbeleid”, zo vat AOb-bestuurder Thijs Roovers het samen.

Want al is het onderwijs onderhand heel wat gewend, volgende week zullen weer alle zeilen moeten worden bijgezet. Scholen moeten een noodopvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen met ouders in cruciale beroepen. Al scheelt het dat er geen thuisonderwijs hoeft te worden gegeven.

Dan is er ook een grote groep ouders die geen cruciaal beroep heeft, maar wel buitenshuis werkt, van kapper tot horecamedewerker. Waar moeten die hun kinderen onderbrengen? “Niet bij opa en oma, en zoek het verder maar uit”, zo parafraseert Lobke Vlaming van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs de houding van de overheid.

Makkelijker dicht dan open

Er is nog een reden waarom de timing velen moedeloos maakt. 14 december is exact de dag waarop vorig jaar de scholen ook sloten. Toen was niet omikron, maar de destijds nieuwe alfavariant de boosdoener die niemand zag aankomen. “Ik heb net mijn tweet van vorig jaar maar weer gedeeld”, verzucht Vlaming.

Wat ze van die lockdown vooral niet herhaald wil zien is het open einde. “Toen eindigde het met drie maanden thuiszitten.” Deze keer is het voornemen om de scholen op 10 januari weer te openen, maar Rutte weigerde daar dinsdag een harde belofte over te doen. Het stelt Vlaming weinig gerust: “Het belangrijkste is nu om ons te richten op de vraag hoe we na de kerstvakantie weer open gaan. Daarvoor moeten we echt alle mogelijke maatregelen in scholen bekijken.”

Dat vraagt om een langetermijnvisie op onderwijs tijdens een pandemie, op bijvoorbeeld ventilatie, op boosters of kindervaccinaties. En op noodopvang en faciliteiten voor afstandsonderwijs, mocht een sluiting onvermijdelijk zijn. Op zo’n visie zitten alle partijen met smart te wachten.

Dat die visie woensdag al in het regeerakkoord zit, is niet waarschijnlijk. Rutte en De Jonge beloofden dinsdag wel meer orde, rust en regelmaat in het coronabeleid, maar dat zal volgend jaar zichtbaar worden. Of dat de onderwijssector ook meer houvast biedt, is afwachten.

