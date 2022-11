Met de hoge straffen voor de dood van Carlo Heuvelman wil de rechter een signaal afgeven

De rechter begint het vonnis in de Mallorcazaak met een waarschuwing. Er komen celstraffen, die ingrijpend zullen zijn voor de levens van de verdachten. Met de straffen wil de rechter een signaal afgeven, naar de verdachten zelf en naar de samenleving. Het signaal dat extreem uitgaansgeweld zwaar wordt gestraft. “Het is de angst van jongeren en hun ouders dat ze op een uitgaansavond groepen als die van de verdachten tegengekomen”, zegt de rechter.

Daarom spreekt hij forse straffen uit, hoger dan de officier van justitie heeft geëist, maar tegelijkertijd ook lagere straffen. En wel tegen de hoofdverdachten.

Die hoofdverdachten zijn Sanil B., Mees T. en Hein B. Het Openbaar Ministerie houdt hen verantwoordelijk voor de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman. Maar de bewijsvoering is lastig. Van het geweld in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar in Mallorca zijn beelden beschikbaar, maar niet van de mishandeling van Heuvelman. Ook getuigenverklaringen zijn niet eenduidig.

Geen strafblad

Toch staat de betrokkenheid van Sanil B. volgens de rechter vast. Getuigen wijzen hem aan en er is DNA-bewijs. Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel tegen B., maar de rechter houdt het op zeven jaar. B. heeft geen strafblad en volgens deskundigen is de kans op herhaling klein.

Tegen Mees T. en Hein B. is acht jaar geëist. Ook zij zijn volgens het OM schuldig aan doodslag op Heuvelman. Er is bewijs dat zij hebben gevochten met Heuvelman, aldus de rechter, maar niet dat zij hebben getrapt toen Heuvelman op de grond lag. Voor T. en B. betekent dat vrijspraak van doodslag. Hun straf valt dus veel lager uit dan de acht jaar die de officier eist. Zij moeten nu dertig maanden de cel in.

De uitspraak is ‘onbevredigend’ voor de nabestaanden van Heuvelman, zo beseft de rechter. Vaststaat dat Sanil B. niet alleen handelde. Een of twee van de jongeren die de dodelijke schoppen hebben uitgedeeld, gaan dus voor dat strafbare feit vrijuit.

Bewusteloos op straat

Bij het uitgaansgeweld op Mallorca waren in totaal negen jongeren betrokken, allemaal uit Hilversum. De aandacht in de media richt zich vooral op de dood van Carlo Heuvelman, maar er waren ook twee andere jongeren die bewusteloos op de straat achterbleven en jongeren die wel op tijd weg wisten te komen, zij het gehavend. De straffen voor de Hilversummers is dan ook een optelsom van alles wat er in die zomernacht op Mallorca gebeurde.

De officier van justitie heeft in zijn strafeisen grote verschillen gemaakt tussen de verdachten. Zo eist de officier tegen twee verdachten een werkstraf, tegen twee andere verdachten een korte gevangenisstraf en vrijspraak voor een verdachte. De rechter gaat mee in de vrijspraak. Voor de verdachten die hoopten op werkstraffen en lichte gevangenisstraffen valt de uitspraak van de rechter tegen. Zij moeten alsnog de gevangenis in. Hun celstraffen lopen op tot dertig maanden.

Collectief zwijgen

Dat de verdachten tijdens de zittingen collectief zwijgen over wat er was gebeurd met Heuvelman, neemt de rechter de verdachten wel kwalijk, maar is niet meegenomen in de straffen. “De vraag rijst: waarom?”, zegt de rechter. “De moeder van Carlo vroeg wat hij jullie heeft aangedaan. Helemaal niets. Hij stond op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.”

Het verweer dat de Hilversummers tijdens eerdere zittingen aanvoerden bestaat uit een mengeling van ‘verhaal halen na een eerder incident’, ‘verdedigen’ en ‘vrienden helpen’. Volgens de rechter zijn dat eufemismen voor vechten. “Hier was sprake van zinloos en extreem uitgaansgeweld.”

