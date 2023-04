Met de finish in zicht kan Marengo vertraging oplopen

Dinsdag stond aanvankelijk een van de laatste zittingsdagen van Marengo op de agenda. Het monsterproces is na vijf jaar in de slotfase beland; de advocaten van verdachte Mohamed R. zouden reageren op de standpunten van justitie. Wegens de arrestatie van Inez Weski is een streep gezet door die zogeheten dupliek. Voordat zij het woord nemen, willen R.’s raadsmannen eerst uitzoeken welke invloed de aanhouding van hun collega op de liquidatiezaak heeft.

Komt Marengo knarsend tot stilstand? Het is twijfelachtig of het vonnis tegen de zeventien verdachten eind oktober zal klinken, zoals gepland. De dupliek is nu verplaatst naar 15 mei. Die dag zal ook duidelijker worden hoe de Amsterdamse rechtbank verder wil met Marengo, nu de verdediging van in totaal vier verdachten wankelt.

Vlak voordat maandag bleek dat Weski nog twee weken langer vast blijft zitten, maakten haar eigen advocaten in een summier bericht bekend dat zij heeft besloten terug te treden als advocaat van hoofdverdachte Ridouan T. Hij wordt gezien als de aanvoerder van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen.

Ook drie andere verdachten zonder advocaat

Maar Weski leidde ook de verdediging van twee andere prominente verdachten: de broers Mao en Mario R. Net als tegen T. heeft het Openbaar Ministerie tegen hen een levenslange gevangenisstraf geëist. En ook kroongetuige Nabil B. zit zonder advocaat. Raadselachtig is waarom Onno de Jong en Peter Schouten de zaak vorige maand neerlegden; zelf stelde de kroongetuige toen dat hij geen verdediging nodig heeft voor de laatste etappe. De rechtbank moet nog beslissen of zij het daarmee eens is.

Mogelijk deelt Ridouan T. de opvatting van de kroongetuige, en verzoekt hij de rechter het staartje van de zaak zonder advocaat af te leggen. Weski was immers bezig met haar dupliek. Wel heeft zij daags voor haar arrestatie nog een aantal verzoeken gedaan. Stemt de rechtbank in met die onderzoekswensen, dan moet een andere advocaat de getuige ondervragen die zij wilde horen.

Voor het hoger beroep zal sowieso een opvolger van Weski moeten worden gevonden. En ook nu, tijdens de eerste aanleg, kunnen T. en de broers R. de rechtbank laten weten dat zij de bijstand van een andere advocaat nodig hebben. Willen zij zich bijvoorbeeld verzetten tegen de verlenging van hun voorlopige hechtenis, iets wat iedere drie maanden wordt beslist, hebben ze dat recht.

De zoektocht naar een opvolger zal lastig zijn

De rechtbank moet dan samen met de verdachten op zoek naar een adequate advocaat. Eenvoudig zal die queeste niet zijn. Iedere verdachte dient te worden verdedigd, is het standpunt van veel raadslieden. Maar Marengo is een buitengewone zaak; zo zijn er drie betrokkenen tijdens het proces vermoord. Al waren dat de broer (Reduan B.), advocaat (Derk Wiersum) en vertrouwenspersoon (Peter R. de Vries) van de kroongetuige, kleven er ook veiligheidsrisico’s aan het bijstaan van sleutelfiguur T.

Ook zouden potentiële opvolgers van Weski praktische bezwaren kunnen hebben. Hebben zij in de agenda’s ruimte voor dit enorme liquidatieproces? Wie nu in de zaak stapt, zal zich eerst moeten inlezen in het dossier. Dat neemt bij Marengo zo maanden in beslag.

Steekt geen enkele advocaat zijn of haar vinger op, dan zou de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten iemand kunnen aanwijzen die Ridouan T. gaat verdedigen. Kleine kanttekening: de advocaat en de verdachte moeten wel akkoord gaan met die keus. Met de finish in zicht is de kans groot dat Marengo vertraging oploopt.

