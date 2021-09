Met coronapas is juridisch gezien niets mis, en van vaccinatiedwang is geen sprake

Voor een bezoek aan de stamkroeg of de bioscoop wil het kabinet een coronabewijs verplicht stellen. De plannen staan op gespannen voet met bepaalde grondrechten. Toch is er juridisch gezien niks mis met het voornemen, stellen specialisten.

‘My name is Linda’, schreef ene Linda van Briemen maandag op Twitter. ‘I live in the Netherlands. From the 25th of september my family and I will be banned from restaurants, ceremonies, cultural locations, traveling, and otherwise participating in society.’ In navolging van talloze andere Twitteraars uitte ze met deze tekst haar ongenoegen over de kabinetsplannen. Het verplichten van een coronapas voor toegang tot horeca en culturele instellingen botst volgens de criticasters met allerhande grondrechten in Nederland.

Ze hebben gelijk, stelt Adriaan Wierenga. “Het is zeker zo dat in de grondwet de onaantastbaarheid van het lichaam wordt beschermd, de persoonlijke levenssfeer, en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.” Maar, gaat de noodrechtspecialist aan de Rijksuniversiteit Groningen verder, dat betekent niet dat er een streep moet door de coronapas.

“Wat veel mensen niet begrijpen, is dat grondrechten kunnen worden beperkt door de formele wetgever. Dat gebeurt ook volop. Neem de vrijheid van meningsuiting. In het wetboek van strafrecht heeft de wetgever in Den Haag gezegd dat die niet zo ver gaat dat je mensen mag beledigen of op mag roepen tot haat. De mondkapjesplicht legt een beperking op van de persoonlijke levenssfeer, de sluiting van de horeca is een beperking van het eigendomsrecht. Dat zijn politieke keuzes, maar juridisch kan dat.”

Van vaccinatiedwang is nu geen sprake

Zelfs als het kabinet zulke coronapassen noodzakelijk acht voor toegang tot essentiële voorzieningen als ziekenhuizen en scholen, zou dat juridisch gezien nog mogelijk zijn. “Dat moet je dan wel specifieker regelen in de wet”, zegt Wierenga. “En daarover zou dan een aparte discussie met de Eerste en Tweede Kamer gevoerd moeten worden. In dat geval is het namelijk de vraag of we mensen niet verplichten om zich te laten vaccineren.”

Het is een ingewikkelde discussie, vindt de noodrechtspecialist, maar van vaccinatiedwang is nu geen sprake. “Een argument dat je nu hoort is: waar houdt dit dan op? Kun je dit soort regels ook opleggen aan rokers en ongezonde eters? Maar in dit geval draait het ook om sociale solidariteit.”

De consequenties van je niet laten vaccineren houden namelijk niet alleen verband met de eigen gezondheid, legt hij uit, maar ook met de mogelijkheid dat de ziekte zich kan blijven verspreiden. “In dat licht kun je je voorstellen dat zolang het virus nog rondwaart, en de situatie zodanig ernstig is dat de maatregelen in z’n algemeenheid nog niet losgelaten kunnen worden, dit een soort tussenfase is.”

‘Je hóeft niet naar het restaurant of bioscoop’

Ook de Groningse hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer ziet de coronapas niet als dwang. “Je hóeft niet naar het restaurant, je hóeft niet naar de bioscoop. Maar als je dat wel wilt, moet je de maatschappij een dienst bewijzen, door je te laten vaccineren of een testbewijs overleggen dat je niet besmet bent.”

Testen blijft bovendien gratis, iets wat de drempel tot toegang verlaagt. “Mensen blijven vrij om hun eigen keuze te maken, maar moeten de consequenties van geen toegang dan voor lief nemen. Dat is wat mij betreft volledig in de haak, mits de Tweede Kamer instemt met dit plan. Mensen kunnen dan straks niet met succes in verweer komen bij de rechter.”

Lees ook:

Wanneer gaat vaccinatiedrang over in dwang?

Voor een bezoek aan Feyenoord, een museum of gewoon het buurtcafé wil het kabinet een coronabewijs straks verplicht stellen. Wetgeving met dit doel is in de maak. Komt zo vaccinatiedwang dichterbij?