Met corona blijven we thuis, moet dat ook met griep?

Vrijwel alle coronamaatregelen verdwenen woensdag, maar twee staan er nog overeind: isolatie en quarantaine. Isolatie houdt in dat je na een positieve test minstens vijf dagen thuis blijft – en langer als je nog niet klachtenvrij bent. Quarantaine geldt voor nauwe contacten, bijvoorbeeld als ze niet geboosterd zijn.

Viroloog Marion Koopmans vindt dat verstandig. Tegenover omroep NOS ging ze een stapje verder: misschien zouden we ook bij andere virussen strenger moeten zijn. “Voor de coronapandemie waren we gewend om door te werken met griepklachten. Maar is dat nog wel zo logisch? Wie doe je er een plezier mee als je bijvoorbeeld met griep blijft rondlopen en kwetsbaren aansteekt?”

‘Werkgevers hebben er meer aan dat je preventief thuis blijft’

Moeten we na deze pandemie blijvend anders omgaan met hoesten en sniffen op de werkvloer? “Koopmans heeft zeker een punt”, vindt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. “Ook de seizoensgriep leidt tot forse economische schade. Gemiddeld val je een halve werkdag uit. Werkgevers hebben er meer aan dat je preventief thuis blijft, dan dat je naar je werk komt en collega’s aansteekt.”

Zelfisolatie remt ook de verspreiding van de griep onder kwetsbare mensen, die er ernstig ziek van kunnen worden. Die groep is in een gemiddeld griepseizoen overigens kleiner dan de groep voor wie corona gevaarlijk is.

Wanneer zou je thuis moeten blijven? Griepvirussen onderscheiden van bijvoorbeeld verkoudheidsvirussen, die nog wat onschuldiger zijn, is bijna niet mogelijk. Baidjoe ziet wel iets in isolatie bij hoesten of snotterigheid. “Werk dan thuis als het kan. In veel kantooromgevingen kan dat tegenwoordig prima.”

Baidjoe maakt één kanttekening: als we griep echt succesvol gaan omzeilen, kan dat op de lange termijn gevolgen hebben voor onze natuurlijke immuniteit tegen griepvirussen.

‘Veel mensen werken in banen waarin thuisblijven niet kan’

“Ik denk dat veel Nederlanders na corona eerder thuiswerken bij klachten”, reageert José Kager van vakbond FNV. “Het probleem is dat de helft van de Nederlandse bevolking werkt in banen waar dat niet kan. Denk aan mensen die werken in de zorg of het onderwijs, of in distributiecentra. Als de deskundigen vinden dat je ook bij griepklachten thuis moet blijven, moeten ze ook bedenken wat ze deze groep adviseren.”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is in elk geval geen voorstander van isolatie bij griep – behalve voor werknemers die makkelijk thuis kunnen werken. De huidige quarantaine – en isolatieregels leiden al tot veel maatschappelijke schade, vindt VNO-NCW. “Ik denk wel dat het goed is dat we ons door corona bewuster zijn geworden van hygiëne”, zegt woordvoerder Edwin van Scherrenburg. “Dat we ook op het werk beter onze handen wassen, en meer afstand houden als we verkouden zijn.”

Een mondkapje bij snotterigheid is ook een optie

Griep helemaal weren van de werkvloer: volgens epidemioloog Alma Tostmann is het praktisch lastig. “Ook bij milde klachten ben je al flink besmettelijk. Dan moet je echt bij iedere loopneus thuis blijven. Het is de vraag of je koste wat het kost alle infecties wilt tegengaan”, zegt ze.

Wie snotterig is, en geen corona heeft, kan ook een mondneusmasker dragen, op het werk of bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, oppert ze. “Dat zijn we nu toch meer gewend.”

Wat de isolatieregel bij corona betreft: die is mogelijk nog wel even onder ons. Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid ontweek dinsdag het antwoord op de vraag wanneer hij veilig kan verdwijnen. Hij legde in zijn antwoord de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. “Het begint echt bij het individu. Ben je positief dan is de kans dat je het overdraagt groot. En dat wil je voorkomen.”

Lees ook:

Kan een kind met corona in isolatie gaan?

Ze krijgen het bij bosjes. De laatste weken is steevast minstens een op de drie nieuwe coronagevallen een kind. En volgens de richtlijnen betekent dat: zoveel mogelijk isoleren. Hoe ga je daarmee om als ouder?