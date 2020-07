Met Corendon weer vliegen naar Griekenland: ‘We zijn jong, dus niet bang’

Een uur voor het toestel de landing inzet, weet de bemanning van Corendon op de eerste vlucht deze zomer naar Griekenland het ook even niet. “De Griekse autoriteiten verplichten ons dit invulformulier uit te delen”, klinkt de stem van de purser door de intercom. “Of u het ook moet invullen, of dat u het alleen bij zich moet hebben voor het geval de barcode van uw elektronische formulier niet werkt... die informatie is ons niet bekend.”

De verwarring tekent de onduidelijkheid, maar ook de haast van de Grieken, die uit alle macht proberen te redden wat er te redden valt van het toeristenseizoen dat grotendeels verloren zal gaan door de coronapandemie. Sinds woensdag mogen er weer vliegtuigen landen op de populaire vakantie-eilanden en andere regionale luchthavens. Ook de landgrenzen zijn weer open, net als de havens voor veren uit Italië.

Twee weken geleden gingen de vliegvelden van Athene en Thessaloniki al open voor toeristen. Griekenland heeft de eerste coronagolf dankzij adequaat ingrijpen goed doorstaan, en snakt naar het geld dat toeristen in het laatje brengen. Tegelijkertijd wil de regering voorkomen dat de strenge lockdown voor niets is geweest, als de Grieken door massale import van het virus alsnog de pineut worden.

Vandaar dat alle reizigers uiterlijk twee dagen voor aankomst online een formulier moeten invullen, bedoeld voor een geautomatiseerde risico-inschatting. Op basis daarvan bepalen de autoriteiten wie een test krijgt en wie niet, is de gedachte. Dat zijn er naar schatting honderden per dag. Pechvogels die positief blijken, moeten twee weken in quarantaine.

De afstandsmarkeringen slaan passagiers in de wind

Bij incheckbalie 27 van Corendon op Schiphol, nog steeds grotendeels verlaten, is woensdagochtend in aanloop van de eerste vlucht naar Rhodos niets van extra opwinding of bezorgdheid te merken. Toegegeven, bij het inchecken dragen passagiers mondkapjes en verschanst het personeel zich achter immense plastic kuchschermen. Maar verder verloopt alles als gebruikelijk. De afstandsmarkeringen op de vloer slaan passagiers in de wind, ze vormen rijen als vanouds.

Ook aan de gate, voor het instappen. Angst om bij aankomst getest te worden, of om corona op te lopen in het vliegtuig of op vakantie, is niet te bespeuren. “Wij gaan gewoon vakantie vieren. Wij laten die hysterie niet ons hele leven bepalen”, zegt Michael Fleurbay (37) uit Antwerpen.

“We zijn negen weken geleden mamma en pappa geworden en hebben de baby bij opa en oma gebracht. We willen nog even wat qualitytime”, zegt zijn vriendin Stefanie Eulaers (36). “Ik ben ook bevallen in een pandemie. Dan gaat een weekje Rhodos ook wel.”

Mondkapje elke drie uur verversen

Bij het boarden krijgen passagiers een formulier in handen gedrukt. Mondkapjes zijn verplicht, staat daarop, de cateringservice is uitgekleed en handbagage mag alleen onder de stoel. “Het kan geen verrassing zijn dat er extra maatregelen zijn vanwege corona”, klinkt de stem van de purser.

"Uw mondkapje dient u elke drie uur te verversen. Wij delen straks vuilniszakken uit, en verzoeken u al uw vuilnis van boord mee te nemen. Gaat u pas lopen naar de wc als u ziet dat die vrij is, om opstoppingen in het gangpad te voorkomen. In het toilet vindt u ontsmettingsdoekjes. Gooi ze niet in het toilet, net zo min als mondkapjes. Wij wensen u een fijne vlucht.”

Turkije Corendon is nog steeds van plan per 10 juli reizen naar Turkije aan te bieden, ondanks het feit dat voor dat land code oranje geldt. Wel adviseert de organisatie reizigers bij terugkomst twee weken in thuisquarantaine te gaan, na een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur. De regering blijft erbij dat vakanties naar Turkije onverantwoord zijn. Corendon stelt dat de Turkse badplaatsen veilig zijn, omdat er nauwelijks sprake is van coronabesmettingen.

Na een tussenstop op het vliegveld van Maastricht om nog zo'n honderd passagiers op te pikken, zit het toestel vrijwel vol. De opeengepakte mensenmassa maakt Freek Horstink (27), bierbrouwer uit Haarlem, niet bang. “Zolang iedereen zijn gezond verstand gebruikt, is er niets aan de hand. Als je verkouden bent, moet je thuisblijven.”

Horstink is op weg naar Rhodos om zijn half-Griekse vriendin en haar familie te bezoeken. Een rij verder verzoekt een stewardess een jongen zijn mondkapje op te doen. Vijfenhalf uur met gezichtsbedekking, nog langer zelfs als je de tijd op de luchthaven meetelt, valt niet mee. Tien minuten later hangt het stukje stof alweer onder zijn kin. De stewardess komt weer aangelopen, en is nu dwingender. “U moet hem echt opzetten. Het zijn de regels. Nog even volhouden, we gaan bijna landen.”

Bij aankomst wordt vrijwel iedereen doorgelaten

De purser neemt afscheid. “Het is kwart over één. Uw vakantie gaat nu beginnen. Heel veel plezier.” Onder aan de vliegtuigtrap neemt een Griek de gezondheidsverklaringen in ontvangst van degenen die hem hebben ingevuld. Ook wie dat niet gedaan heeft, kan zo doorlopen naar de officiële check.

Maar van het scannen van barcodes is geen sprake. Politieagenten bekijken de formulieren vluchtig en laten vrijwel iedereen door. Enkele passagiers moeten naar het gedeelte waar specialisten in beschermende pakken met wattenstaafjes in keel en neus tests afnemen. Op grond waarvan, is niet op slag duidelijk.

“Ja, dat is wel wat vreemd allemaal”, zegt Kim Ekkelkamp uit Lochem bij de bagageband. Met haar man Mike en haar dochtertje van drie en zoontje van één zou ze eigenlijk naar Mallorca gaan, maar die reis werd geannuleerd. Zo belandden ze op de eerste vlucht naar Rhodos.

“Mijn omgeving vraagt zich af of het wel verstandig is", zegt Mike. "Maar wij zijn jong en gezond, dus ik ben nergens bang voor." Kim heeft ook zin in de vakantie. "En ach, als er toch wat gebeurt: we zitten all inclusive. Dus dan hebben we in ieder geval alles bij de hand."

