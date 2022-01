Met buddysysteem Frisse Gedachtes helpen studenten elkaar de coronacrisis door

Een student die even niet lekker in zijn of haar vel zit, kan via Frisse Gedachtes anoniem chatten met een psychologiestudent die als buddy optreedt. Ook organiseert het platform ‘walks’ waarbij studenten aan elkaar worden gekoppeld om samen een wandeling te maken. En de lokale besturen organiseren allerlei activiteiten, zoals workshops, om het studentenwelzijn te verbeteren.

“Elke persconferentie waarbij er meer maatregelen worden aangekondigd zorgt voor een piek aan aanmeldingen en chatberichten,” vertelt Thom van Os, landelijk bestuurslid van Frisse Gedachtes. “Eenzaamheid, somberheid en prestatiedruk zijn onderwerpen die vaak terugkomen.”

Wildvreemde studenten

Eline Bekkers (25) is goed bekend met die eenzaamheid. Ze was net verhuisd naar een eigen appartement toen corona uitbrak. “Toen voelde ik me erg alleen en dat triggerde mijn eetstoornis,” vertelt ze. “Het ging zoveel over eenzame ouderen en mensen met kinderen. Ik dacht toen alleen maar ‘ja hallo, ik zit hier alleen als 23-jarige zonder iemand te spreken en loop daarom mentale problemen op.”

Nog steeds vindt Bekkers dat de overheid te weinig benadrukt dat corona ook zwaar is voor jongeren. Die erkenning vond ze wel bij Frisse Gedachtes. Ze wandelde met vier wildvreemde studenten via de walks. “Het was heel fijn om nieuwe verhalen te horen. En het is een leuk initiatief omdat het zo laagdrempelig is.”

Makkelijker anoniem

Die laagdrempeligheid is een sleutelelement van het succes van Frisse Gedachtes, volgens psychologiestudent Nicolien Kofman (22), begeleider van de buddy’s. “Over onderwerpen als liefde, seksualiteit of suïcide praten mensen makkelijker via een anonieme chat. Daarbij kan chatten snel even tussendoor, je hoeft het niet in te plannen.”

Een ander voordeel is dat het platform voor studenten door studenten is, vindt Van Os. “Het is uniek dat de buddy’s in dezelfde situatie zitten. Zij zijn ook studenten en ervaren dezelfde problemen.” Bekkers beaamt dit: “Ik vond het heel fijn dat er bij Frisse Gedachtes leeftijdsgenoten waren.”

Studenten kunnen er hun verhaal kwijt. Maar bij ernstige klachten als suicidale gedachtes verwijzen de buddy’s de studenten altijd door naar de huisarts of professionele hulplijnen als 113 zelfmoordpreventie. Kofman: “De buddy’s mogen geen advies geven en wij kunnen ook geen problemen oplossen. Maar alleen al naar iemand luisteren kan voor opluchting zorgen.”

Prestatiedruk

Het hoger onderwijs mag weer open, maar daarmee zijn de mentale problemen niet zomaar opgelost. Het leenstelsel, social media en de hoge prestatie- en studiedruk dragen daar allemaal aan bij volgens Van Os.

De druk om goede cijfers te halen is hoog, ziet ook Kofman. “Dat is de sfeer, studenten willen toegelaten worden tot bepaalde masters en een goede baan.” Van Os vindt dat er meer preventie moet komen. “Het onderwijssysteem werkt voor veel mensen niet. We moeten een manier vinden die minder stressvol is maar wel leerzaam.”

Lees ook:

Blijvende psychische schade dreigt voor studenten door lockdown



De deuren van MBO, HBO en universiteit moeten zo snel mogelijk open, vindt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Om grotere psychische schade bij jongvolwassenen te voorkomen.

Lees ook:

Thuisonderwijs maakt veel studerende jongvolwassenen eenzaam. Hoe kun je als ouder helpen?



Nu het hoger onderwijs dicht is, hebben thuiswonende jongvolwassenen het zwaar. Wat kunnen ouders doen om hen te helpen?