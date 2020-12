Met Bella raast de zevende storm van 2020 over Nederland

Op Vlieland is tussen 03.00 en 04.00 uur zondagochtend een windkracht van gemiddeld 9 gemeten, daarmee is officieel sprake van de zevende storm van het jaar en de eerste van de winter, aldus Weeronline.

De storm die over de kustgebieden trekt heeft van het Britse MetOffice donderdag al de naam Bella gekregen.

Bella zal de hele ochtend nog harde wind veroorzaken: er is kans op zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur. Zondagmiddag wordt het minder onstuimig, maar het blijft winderig, koud en nat, zo meldt het weerbureau. Vooral in het westen van het land en rond het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen van 80 tot 90 kilometer per uur. In het noordwestelijk kustgebied kan het stormen met windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur en daarbij zijn zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur niet uitgesloten.

In de middag neemt de wind iets af, maar het blijft onstuimig. Het is dan bewolkt en er zijn perioden met regen. Het is dan 5 tot 6 graden, maar de wind maakt het ijskoud en de gevoelstemperatuur ligt dan rond het vriespunt.

De vorige storm was op 25 september dit jaar. Dat was meteen de eerste officiële herfststorm sinds 2017. De meeste stormen zijn niet in de herfst, maar juist in de winter.