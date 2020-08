Updates Coronavirus

Met 2588 is het aantal nieuwe coronabesmettingen bijna verdubbeld

Folders en mondkapjes worden uitgedeeld bij de aftrap van de campagne voor Rotterdamse studenten, om hen te wijzen op de corona-maatregelen en het testen bij klachten. Tijdens de campagne gaan studenten onder meer langs universiteit, hogescholen en horeca met de boodschap aan mede-studenten: niet lullen, maar testen! Beeld ANP

