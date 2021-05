Merkel: Het levend houden van de herinnering is onze eeuwige verantwoordelijkheid

Ze dankte daarin Nederland voor de verzoening na de oorlog, en noemde het ‘de eeuwige verantwoordelijkheid’ van Duitsland om de herinnering aan de oorlogsgruwelen levend te houden.

“Niets kan de leegte vullen die is achtergelaten door de mensen die zijn vermoord. Niets kan het verlies en de pijn van de overlevenden wegnemen.”, zei ze. De gehele tekst die Merkel uitsprak is hier te lezen. Aansluitend aan de toespraak ging ze in gesprek met demissionair premier Mark Rutte en studenten.

Eigenlijk wilde Merkel haar voordracht vorig jaar geven, bij het 75ste jubileum van de bevrijding, maar die herdenking werd afgezegd vanwege de pandemie. Ook nu was de toespreek wegens de coronasituatie per video vanuit Berlijn. In haar toespraak kwam het virus ook voorbij, met haar opmerking dat voor het eerst sinds de oorlog in Europa vrijheden worden ingeperkt ‘in een mate die wij ons voor de pandemie niet konden voorstellen’. Ze noemde de maatregelen wel gerechtvaardigd, maar wel alleen als ze van tijdelijke aard zijn.

Geen enkel land wordt gespaard. Om deze bedreiging echter te boven te komen en onze vrijheden weer onbeperkt te kunnen genieten, kunnen wij bouwen op een stevig fundament: op de Europese solidariteit als resultaat van een uniek proces van verzoening en eenwording.”

“Wij Duitsers zullen nooit vergeten dat Nederland ons na de Tweede Wereldoorlog en de Shoah de hand reikte om verzoening mogelijk te maken.”

