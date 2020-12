Mentaliteit en sfeer zijn anders dan tijdens eerste lockdown: ‘De veerkracht is minder’

In het voorjaar, tijdens de ‘slimme lockdown’, mochten de winkels openblijven, maar omdat bijna iedereen thuisbleef, sloten de meeste zaken toch. Nederlanders trapten nog harder op de rem dan de overheid zelf. Door die mentaliteit bleek de slimme lockdown van 2,5 maanden een succes.

“Maar er zijn grote verschillen tussen het voorjaar en nu”, zegt epidemioloog en gedragswetenschapper Esther Metting van de Rijksuniversiteit Groningen. “We horen telkens dat we ons niet aan de maatregelen houden. Maar vergeet niet dat we sociale wezens zijn. Wat we nu doen, is onnatuurlijk gedrag. Dat kan je een week of maand volhouden, als je weet dat het daarna weer wordt als vanouds. Maar zo’n stip aan de horizon ontbreekt.”

De vaccins kunnen zo’n stip zijn, maar het is nog onzeker hoe groot het effect van vaccinaties is en wanneer dit terug te zien is in de ziekenhuisopnames.

Ongelukkiger dan voor de crisis

Een verschil met de eerste lockdown is dus de mentale staat van Nederlanders. Door alle beperkingen van de afgelopen maanden voelt een kwart zich ongelukkiger dan voor de crisis. De veerkracht is dus minder. Daar komt het ongunstige jaargetijde nog eens bovenop. “In het voorjaar konden we naar buiten om te wandelen of fietsen. Dat valt nu weg. Als je elkaar wilt zien moet je naar binnen, met een extra kans op besmettingen. Contact leggen kan via digitale hulpmiddelen. Maar 11 procent van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar heeft weinig tot geen ervaring met de computer. Dat is best een forse groep die zo geen contact kan zoeken. Er zijn dus nogal wat redenen waardoor mensen de maatregelen niet naleven.”

Dat de eerste lockdown in het voorjaar succesvol was, had ook te maken met angst. Wat was dat voor een virus waardoor mensen in Italië op gangen van ziekenhuizen stierven? Dat soort beelden zijn verdwenen of hebben minder impact. Angst is er nog wel, maar de angstbeleving is anders, ziet Metting. “We zijn gewend te leven met deze angst. Bijvoorbeeld doordat steeds meer Nederlanders iemand kennen die Covid heeft gehad.”

‘De lockdown zal helpen’

De zwakke plek van deze lockdown zit in Kerst en Oud en Nieuw. Metting vermoedt dat mensen elkaar in die periode toch opzoeken, met alle gevolgen van dien. “De kans dat het aantal besmettingen na die dagen oploopt is groot. Als je kijkt naar de data van het RIVM zie je dat 75 procent van de bekende besmettingen plaatsvindt in het eigen huis of bij familie of vrienden. Door nu alles dicht te gooien, voorkom je dat besmette mensen na die dagen het virus verder verspreiden onder de bevolking. De lockdown zal dus wel helpen.”

Pas rond 10 januari zal er volgens het kabinet goed zicht zijn op het effect van de lockdown. Dat heeft te maken met de feestdagen. Na Oud en Nieuw kan het aantal besmettingen weer flink oplopen. Dat is pas een week later terug te zien in de besmettingscijfers en weer een week later in de ziekenhuizen. Vandaar dat premier Rutte pas op 13 januari weer een persconferentie geeft. Aan de late kant, vindt Metting. “Als je gedrag van mensen wilt veranderen, is het belangrijk dat ze regelmatig feedback krijgen op hun gedrag. Laat ook tijdens de lockdown weten hoe het gaat. Dan blijven mensen ermee bezig.”

