Menstruatiearmoede neemt door hoge prijzen steeds meer toe. ‘Veel vrouwen schamen zich ervoor’

Voor de foto verplaatst Cybille Latour eerst de ene zwarte krat, daarna de andere, naar een lichter plekje van de aula. Zo zijn de pakjes maandverband, tampons, menstruatiecups en corona-zelftests beter te zien. Normaal staan ze op een bloemetjeskleed op de koelkast in de hoek, uit het zicht van de ramen van deze voormalige basisschool in de Utrechtse wijk Overvecht.

Vrouwen en meisjes kunnen de spullen hier gratis ophalen. Latour schat in dat er ongeveer een kratje per week doorheen gaat. “Ik heb het gisteren aangevuld, en er is nu al best veel uit. De deur is open, vrouwen kunnen hier zo binnenlopen, iets in hun tas laten glijden en weer weggaan zonder dat ze gezien worden”, zegt Latour.

Latour verzorgt een van de ‘Menstruatieproducten Uitgifte Punten’ van het Armoedefonds. Ze was ruim een jaar geleden een van de eersten die zo’n uitgiftepunt begonnen, maar sindsdien is het snel gegaan. Deze week opende het duizendste punt van Nederland, toevallig ook in deze wijk.

Oude lappen of wc-papier in plaats van maandverband

Veel vrouwen schamen zich ervoor dat ze geen menstruatiematerialen kunnen kopen, vertelt Latour. Dat komt volgens haar omdat anderen er vaak weinig begrip voor hebben. “Ze denken: ‘zo’n goedkoop product’. Maar die ene euro kan net te veel zijn. Als je die nodig hebt om je kinderen te eten te geven, gebruik je ‘m daarvoor in plaats van voor jezelf. En dus gebruiken vrouwen oude lappen, of wc-papier. Of van die schoonmaakdoekjes, dat heb ik ook wel eens gehoord.”

Schattingen naar de kosten van menstrueren lopen uiteen. Een woordvoerder van Libresse gaat uit van zo’n 4 euro per maand voor 1,5 pakje maandverband, en zo’n 50 euro per jaar - afhankelijk van de hevigheid van de menstruatie. Bij een uitvraag onder minima in Amsterdam kwam feministisch platform De Bovengrondse eerder tot een gemiddeld bedrag van 7,90 euro per maand, inclusief de kosten voor pijnstillers.

63.000 vrouwen maken gebruik van de uitgiftepunten

Het Armoedefonds denkt dat landelijk honderdduizenden vrouwen en meisjes moeite hebben hun menstruatieproducten te betalen. Met de huidige punten bedient het fonds ongeveer 63.000 vrouwen en meisjes. Het fonds wil volgend jaar nog eens duizend punten openen, om meer vrouwen te bereiken. De punten zitten vaak bij voedsel- en kledingbanken, in scholen of bij maatschappelijke instellingen.

Door de prijsstijgingen van de laatste maanden verwacht Latour dat een grotere groep vrouwen de weg naar haar punt zal vinden. In de oude school – die ze anti-kraak gebruikt – heeft ze naast het hoekje met menstruatieproducten ook een eigen voedselbank. Daarnaast geeft ze cursussen. Ze kent de wijk goed. “Overal waar ik kom, vertel ik over dit punt.”

De vrouwen die er gebruik van maken, hebben een diverse culturele achtergrond. De meesten leven van een uitkering. “Maar er is er ook een die werkt in een supermarkt, en moeite heeft het rond te breien”, weet Latour.

Wat vindt ze er eigenlijk van dat dit punt nodig is? “Eerlijk?”, vraagt ze, en ze pauzeert even. “Schandalig! Dit is iets wat elke vrouw nodig heeft, vanaf meisje tot in de overgang. Dat is best een grote kostenpost. Dit moet gewoon gratis ter beschikking worden gesteld.”

Schotland biedt maandverband en tampons gratis aan

Andere landen doen dat. Het Verenigd Koninkrijk deelt gratis maandverband en tampons uit via het voortgezet onderwijs. Schotland biedt de materialen ook op andere openbare plaatsen aan, voor alle vrouwen die het niet kunnen betalen. Frankrijk verstrekt de materialen op universiteiten. In Nederland werd een online petitie om menstruatieproducten in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen, dit jaar ruim vierduizend keer getekend.

Women Inc, dat opkomt voor de positie van vrouwen, vindt dat het verstrekken van menstruatieproducten geen particulier initiatief zou moeten zijn, maar een overheidstaak. Dat zou overigens ten goede moeten komen aan álle vrouwen, vindt woordvoerder Cécile Wansink. Ook als er in Nederland geen armoede zou zijn, blijft het volgens haar een bron van ongelijkheid dat het deel van de bevolking mét een baarmoeder wel menstruatiemateriaal moet kopen, en de andere helft niet.

32 gemeenten betalen inmiddels mee

Waar de landelijke overheid niet over de brug komt, doen 32 gemeenten dat inmiddels wel. Zij betalen voor de bevoorrading van de uitgiftepunten binnen hun grenzen. Voor de andere punten is het Armoedefonds afhankelijk van donaties van materiaal door particulieren of bedrijven, of financiële giften.

“Het voelt heel dubbel”, zegt directeur Henk de Graaf van het Armoedefonds. “Wat wij doen, is pleisters plakken. Ik zou het liefst willen dat dit niet nodig was, dat ieder meisje en iedere vrouw gewoon naar de winkel zou kunnen gaan.”

