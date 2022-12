Mensenrechtencollege: Utrecht mocht statushouders met voorrang aan een woning helpen

Inwoners van Utrecht die op de wachtlijst stonden voor een sociale huurwoning, reageerden enkele maanden geleden onthutst toen de gemeente aankondigde om vanaf 1 augustus zes weken lang statushouders voorrang te geven bij de toewijzing. Sommige inwoners vonden dit ‘discriminerend’ en ‘oneerlijk’. Maar de maatregelen waren toegestaan en niet discriminerend, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens maandag.

Utrecht voerde de tijdelijke maatregel in, omdat er een inhaalslag nodig was bij de toewijzing van woningen aan statushouders. Gemeenten zijn verplicht om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen - de zogeheten statushouders - aan een woning te helpen.

Een gemeente heeft officieel maar tien weken de tijd voor de toewijzing van zo’n woning. Maar in de praktijk wachten statushouders overal in het land vaak maanden op een huis. Mede daardoor stokt de doorstroom binnen de overvolle asielketen. In de zomer had bijna één op de drie mensen in een asielzoekerscentrum een verblijfsvergunning.

Beklag in kranten en op sociale media

De gemeente Utrecht moest in 2022 650 statushouders aan een woning helpen. Daar was vanwege de gestokte doorstroom haast bij. Zodoende besloot de gemeente om statushouders tijdelijk voorrang te geven. Voor Utrechtenaren die met urgentie een huis zochten, bleven wel sociale huurwoningen beschikbaar. Normaliter gaat 70 procent van vrijgekomen sociale huurwoningen naar reguliere woningzoekers en de overige 30 procent naar bijzondere en kwetsbare doelgroepen, waar de statushouders onder vallen.

Utrechters die al jaren op de wachtlijst stonden en de maatregelen discriminerend vonden, deden hun beklag in kranten en op sociale media. Maar was deze maatregel inderdaad discriminerend?, vroeg de gemeente Utrecht aan het College voor de Rechten van de Mens.

In sommige gevallen mag er een onderscheid worden gemaakt op basis van ras, concludeert het mensenrechtencollege. Het oordeelt dat de maatregel indirect een onderscheid maakte op basis van ras, omdat het een groep mensen, overwegend van niet-Nederlandse afkomst, voorrang gaf op een andere groep mensen, die ‘hoogstwaarschijnlijk voornamelijk’ een Nederlandse afkomst heeft.

Maar dat mag in dit geval, omdat de gemeente Utrecht met de maatregel bijdroeg aan het oplossen van de mensonterende situatie in de asielopvang, die was ontstaan vanwege de drukte in de asielzoekerscentra. De tijdelijke voorrang diende als noodzakelijke oplossing, zegt het mensenrechtencollege. Toen de gemeente 650 statushouders aan een woning had geholpen en daarmee het doel was bereikt, werd de maatregel direct ingetrokken. Daarbij komt volgens het college dat de gemeente rekening hield met woningzoekenden in noodsituaties en mensen die op de wachtlijst stonden met een urgentieverklaring.

