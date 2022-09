Mensenrechtencollege: mensen van niet-Nederlandse afkomst harder aangepakt bij toeslagenaffaire

Het College voor de Rechten van de Mens deed vooronderzoek naar aanleiding van discriminatieklachten van tientallen ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire, om te kijken wat de effecten waren van de werkwijze van de fiscus.

Er zijn in dit vooronderzoek ‘voldoende feiten’ vastgesteld die erop wijzen dat de fraudeaanpak heeft geleid tot het maken van indirect onderscheid tussen mensen op basis van afkomst.

De uitkomst van dit onderzoek is van belang voor de behandeling van de individuele klachten die zijn ingediend bij het mensenrechtencollege. Het is nu aan de Belastingdienst om in deze individuele zaken aan te tonen dat ‘zij niet in strijd met de gelijkebehandelingswetten heeft gehandeld’, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat in 2014 mensen met een buitenlandse afkomst relatief gezien bijna zeven keer vaker dan mensen van Nederlandse afkomst de kwalificatie ‘opzet/grove schuld’ kregen van de Belastingdienst. In dat jaar kregen ook mensen met een buitenlandse afkomst twee keer vaker te maken met toezicht.

Het College voor de Rechten van de Mens, dat vroeger de Commissie Gelijke Behandeling heette, richt zich op het bestrijden van discriminatie.